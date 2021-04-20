Вторник, 20 Апреля 2021 15:45

АрмИнфо."Просвещенная Армения" инициирует изменения в части 1-й статьи 148-й Конституции Армении, таким образом устранив ограничения по части ценза оседлости и наличия гражданства только Армении для кандидатов в члены правительстве РА.

"По действующей Конституции, члены правительства Армении (премьер-министр, вице- премьер, министр) должны иметь только гражданство РА, причем не менее чем за последние 4 года. Одновременно, они должны удовлетворять цензу оседлости на такой же срок (в части 2-й статьи 48ой и части 1-й статьи 148-й Конституции РА). "Данная норма напрямую препятствует привлечению наших соотечественников из диаспоры и использованию их навыков, связей и иных возможностей в важнейших функциях государственного управления. Данное регулирование неприемлемо в системе внутригосударственного управления, особенно в условиях нехватки высококвалифицированных кадров в нынешней катастрофической ситуации", - написал Марукян на своей странице в соцсети Facebook. .

Таким образом, как отметил парламентарий, "Просвещенная Армения" инициирует изменения в части 1-й статьи 148-й Конституции Армении, отредактировав его таким образом, чтобы членом правительства (за исключением премьер-министра) может стать достигший 25 лет и владеющий армянским языком дееспособный гражданин РА, вне зависимости от наличия у него гражданства других государств, срока получения гражданства РА и длительности проживания в Армении. "Данные конституционные изменения могут быть реализованы через парламент", - пояснил лидер ПА.