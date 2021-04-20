Вторник, 20 Апреля 2021 14:19

АрмИнфо.Совет безопасности Армении выложил 26 секундный видеоролик с заседания Совбеза от 30 сентября 2020, где представлена речь бывшего Начальника Генштаба Армении Оника Гаспаряна.

Тем самым, СБ решил поддержать Никола Пашиняна в его недавнем заявлении о том, что глава Генштаба не докладывал о необходимости прекращения боевых действий на 4-ый день военной агрессии Азербайджана против Арцаха.

Видимо в Совбезе посчитали недостаточным обнародование выдержек с секретных документов с этого заседания и решили представить более убедительные на их взгляд доводы в качестве видеокадров с выступления генерала.

На видеоролике, в частности, Гаспарян говорит о высокой боеспособности армянской армии, которая полностью выполняет поставленные перед ней задачи. Он также отмечает, что у противника нет успехов. Гаспарян также докладывает об успешном выполнении небольшой операции в направлении Джабраила, и заверяет, что армия будет стоять до конца.

Однако видеоматериал не дает полной картины происходящего на этом заседании. Как ранее заявлял Гаспарян, он все же предупреждал о том, что надо искать мира и эта мысль есть в протоколах.

Насколько прагматично в сегодняшней ситуации заниматься <мышиной возней> вокруг того, кто о чем говорил, и кто кого о чем предупреждал, ибо после драки не стоит махать кулаками и выяснять отношения в тот момент, когда противник, воодушевившись победой и выражая новые территориальные притязания уже к Армении, с насмешкой наблюдает за происходящим фарсом.

И пока Совбез Армении, премьер-министр Никол Пашинян и его команда, а также бывший начальник Генштаба Армении Оник Гаспарян пытаются доказать кто из них первым предлагал сдаться, а не найти пути остановить противника с минимальными потерями, Азербайджан активно закрепляет свои победы.

Азербайджанская сторона активно осуществляет строительство инфраструктур по ряду ключевых направлений, старается завлечь иностранных инвесторов, в том числе и на захваченных территориях Арцаха. Так, вчера в сеть были выложены кадры разрушения пятиэтажек в городе Шуши. А между делом еще и стирает следы армянского присутствия на этих территориях.

А в Армении и спустя 6 месяцев после войны вместо того, чтобы думать об устранении последствий, предлагать и начать осуществлять серьезные социально-экономические проекты, политики и военные заняты сведением личных счетов и борьбой за место под солнцем.

Меж тем, Оник Гаспарян реагируя на публикацию этого видеоролика, потребовал обнародовать выступление президента Армении в заключительной части заседания, после чего его выступление полностью.