Вторник, 20 Апреля 2021 12:03

АрмИнфо. В рамках рабочего визита в Сюникскую область президент Республики Армен Саркисян вместе с Защитником прав человека Арманом Татояном посетил мэрию Гориса, где встретился с главой общины Гориса Арушем Арушаняном, главой общины Сисиана Артуром Саркисяном, главой Хндзореска Ервандом Малунцом, главой общины Арташен Арменом Хачатряном и главой Караунджа Лусине Аветян.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Саркисян отметил, что визит в Сюник планировался давно, но коронавирусная инфекция вынудила его отложить его.

"Сегодня я приехал в первую очередь увидеть собственными глазами, лично услышать от вас о проблемах и подумать, чем я могу помочь", - сказал президент.

Лидеры общины представили президенту ситуацию и проблемы, возникшие после войны, ключевые из которых связанны с безопасностью и демаркацией.

Также было отмечено, что жители приграничных общин региона, основным занятием которых является животноводство, в настоящее время лишены возможности пользоваться пастбищами, даже некоторыми землями, находящимися в частной собственности, поскольку они перешли под контроль Азербайджана. Это осложняет и без того тяжелую социально-экономическую ситуацию.

Было указано на безработицу, в частности на сложности, возникшие в Горисе в сфере туризма, а также проблемы, связанные с инфраструктурой. На встрече также обсуждались возможности Президентского института по содействию решению проблем.

Отвечая на вопросы и касаясь озвученных проблем, Саркисян отметил, что постарается оказать максимальное содействие в решении озвученных вопросов в рамках полномочий института президента.

Меж тем, в сообщении пресс-службы офиса Омбудсмена отмечается, что в общине Хнацах Сюникской области первостепенным вопросом является восстановление прав жителей села, которые были нарушены из-за непосредственного присутствия азербайджанских вооруженных сил в селе. По соображениям безопасности сельчане не могут использовать свою землю и сады, а также пастбища. Из-за этого люди лишены семейного источника дохода. Другими словами, были нарушены их жизненно важные социально-экономические права.

Кроме того, под угрозой другие международно признанные права на жизнь, здоровье, физическую и психическую неприкосновенность гражданских лиц. Текущая ситуация также проблематична с точки зрения интересов детей и их безопасности.

В офисе Омбудсмена коснувшись встречи с главами ряда общин в Горисе, указали на очевидность того, что присутствие азербайджанских военнослужащих возле сел Сюникской области не имеет под собой законных оснований и незаконно.

"Этот вывод имеет конкретные юридические основания, делающие их присутствие в целом незаконным. Об этом неоднократно говорил Защитник прав человека РА.

Важна позиция президента РА по части того, что в пограничном вопросе есть неопределенность, и эта ситуация нарушает права жителей села.

Поэтому очевидно, что в Сюнике должна быть создана зона безопасности, гарантирующая права человека", - заключили в пресс-службе Омбудсмена.