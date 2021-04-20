Вторник, 20 Апреля 2021 11:18

АрмИнфо.Представители армянской делегации в ПАСЕ привлекли внимание евродепутатов на вопиющие действия Азербайджана в отношении армянских пленных и военнопленных, а также армянского культурно- религиозного наследия.

Так, депутат парламентской фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян в ходе своего выступления на весенней сессии ПАСЕ, на обсуждениях по части сохранения культурных и религиозных ценностей, рассказал об азербайджанском вандализме в армянских населенных пунктах, перешедших под контроль азербайджанских ВС после капитуляции 10 ноября, отметив, что в 21-м веке фашистский Азербайджан оскверняет и уничтожает армянские культурные памятники, Алиев и его жена лично поручают уничтожить все следы армянского происхождения с церквей.

В этой связи Зограбян призвала Ассамблею направить наблюдательскую миссию в контролируемые Азербайджаном армянские населенные пункты и пресечь культурный вандализм 21-го века.

Вместе с тем , она представила на Ассамблее антиармянские заявления Алиева, отметив, что ПАСЕ должно заставить замолчать Алиева.

Она также указала на императив сохранения идентичности национальных меньшинств и защиты прав человека в пока непризнанных государствах, защиты культурных и религиозных ценностей.

"Сегодня я буду говорить об Арцахе, значительная часть которого по соглашению от 10 ноября перешла под контроль Азербайджана. Сегодня я озвучу очередной сигнал в связи с уничтожением в Арцахе многовековых армянских культурных памятников-церквей, хачкаров, монастырей, вандализмом и обращусь к нашей ассамблее, чтобы составить наблюдательскую миссию, посетить находящиеся под контролем Азербайджана армянские населенные пункты и посмотреть, в каком состоянии находится армянское культурное наследие.

Сразу после подписания соглашения от 10 ноября азербайджанские боевики осквернили в Шуши памятник жертвам Геноцида армян, осквернили Зеленую церковь в Шуши, в дни войны дважды прицельно обстреляли церковь Казанчецоц, несколько дней назад BBC опубликовала репортаж, в котором журналист расследовал исчезновение церкви Сурб Зоравор в населенном пункте Мехакаван (Джабраил). Все мы увидели, как Алиев и его жена перед камерами приказывали стереть с армянских церквей армяноязычные надписи. И все это происходит в 21 веке", - заявила Наира Зограбян.

Зограбян подчеркунла, что в армянских населенных пунктах, находящихся под контролем Азербайджана, под угрозой находится составляющее часть мировой культуры армянское культурное наследие - сотни церквей, монастырей, святынь, хачкаров. Она обратила внимание на то, что азербайджанское поколение, выросшее с ненавистью к армянам, с криками восторга оскверняет эти памятники и распространяет видеоматериалы во всемирной паутине.

"Этот вандализм нужно остановить. Иначе будет поздно, как было поздно в случае уничтожения средневековых армянских хачкаров в населенном пункте Джульфа в Нахиджеване, когда пока мы думали, что делать, азербайджанцы сравняли с землей эти исключительные памятники мировой культуры", - заключила Зограбян.

В свою очередь лидер "Просвещенной Армении" Эдмон Марукян в своем выступлении коснулся трофейного парка, открытого в Баку.

Он констатировал, что 12 апреля по азербайджанскому государственному телевидению был показан часовой репортаже о музей, посвященном 44-дневной войне в Нагорном Карабахе. Армянский дебутат обратил внимание, что в этой террористической демонстрации президент Азербайджана Ильхам Алиев, в военной форме, гордо расхаживал по парку между представленными армянской военной техникой и восковыми фигурами, представляющие армянских солдат в унижающем достоинство виде.

Он также обратил внимание, что центральная часть так называемого трофейного парка представляла собой длинный коридор выложенный шлемами убитых и плененных армянских солдат.

"Все это произошло не где-то, а в одном из государств-членов Совета Европы - Азербайджане. Напомню, что Азербайджан - это страна, которая продолжает незаконно удерживать более 200 армянских военнопленных и мирных жителей", - отметил Марукян, при этом продемонстрировав кадры с трофейного парка, где армянские военные представлены в унизительных формах.

"На одной из фотографий азербайджанский ребенок играет с расистским манекеном армянского солдата, которого, вероятно, пытали в азербайджанской тюрьме.

Эти фотографии показывают, что в Азербайджане существует системная расовая ненависть к армянам и Армении. На посещение этого парка стоят очереди, что омерзительно и просто недопустимо.

Этими действиями Алиев присоединился к списку диктаторов, таких как Гитлер и Саддам Хусейн. В то же время то, что происходит в Азербайджане, сейчас напоминает мне Ирак в конце 1980-х, когда другой диктатор использовал шлемы 5000 убитых иранских солдат на поле боя, чтобы завершить то, что он назвал "Аркой Победы". Этим человеком был Саддам Хусейн. Как и Хусейн, Алиев считает, что это поможет ему прославить армию, действующую методами террористической организации "Исламское государство".

Отмечу еще одно сходство между этими двумя диктаторами. Как и Хусейн, Алиев не возвращает военнопленных", - констатировал Марукян, добавив, что этот так называемый парк наглядно демонстрирует пропаганду расовой ненависти на государственном уровне в Азербайджане и убеждение, что жестокость и пытки являются обычным явлением для будущих поколений.

"История показала, что, если против диктаторов не предпринять своевременных мер по пресечению их агрессии, она обычно перестает быть локальной проблемой и распространяется по всему миру.

Призываю вас обратить внимание на эти события, надеюсь, что будут приняты срочные меры по осуждению действий Азербайджана. Так называемый трофейный парк должен быть закрыт", - подытожил Марукян