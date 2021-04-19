Понедельник, 19 Апреля 2021 17:55

АрмИнфо. Бориса Авакяна сняли с должности в ГСЧС Арцаха после оценок, озвученных в ходе сегодняшних слушаний, посвященных вопросам военнопленных в парламенте Армении.

Отметим, что представитель президента Арцаха, заместитель директора Государственной службы по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха, экс-вице-мэр Артика Борис Авакян 19 апреля на обсуждениях, посвященных вопросам пленных и военнопленных в Национальном собрании Армении, подверг резкой критике действия властей РА, в том числе и по вопросам взаимодействия с российской стороной. Он так же подтвердил слова командующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе Рустама Мурадова о том, что 8 апреля не планировалось возвращение группы военнопленных из азербайджанского плена, и что это была спекуляция.

"За мнения, высказанные на пресс-конференции в Ереване, приказом министра внутренних дел Арцаха Карена Саркисяна Борис Авакян освобожден от должности заместителя директора Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Б.Авакян не сообщил вышестоящему руководству о пресс-конференции, организованной им же самим и от имени службы говорил на темы, выходящие за рамки его полномочий.

Большинство высказанных Б.Авакяном мыслей и мнений не только не отражают позицию МВД и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, но и не соответствуют действительности.

Принимая во внимание неправомочное поведение, злоупотребление служебным положением Борис Авакян был освобожден от занимаемой должности", - сообщили в ГСЧС Арцаха.

Стоит заметить, что если в ГСЧС Арцаха подтвердили, что Авакян был на службе у них, то в аппарате президента Арцаха во все заявили, что он не состоял нигде на службе в НКР.

Так, пресс-секретарь президента Арцаха Лусине Аванесян заверила, Борис Авакян не занимает каких-либо должностей в Арцахе и не может быть представлен в качестве советника президента НКР на общественных началах. Она добавила, что Авакян был освобожден от занимаемой должности еще в марте месяце.