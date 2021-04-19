Понедельник, 19 Апреля 2021 16:50

АрмИнфо. Вопрос армянских военнопленных, включен в завтрашнюю повестку обсуждений ПАСЕ. Об этом сообщил депутат от партии "Процветающая Армения" Микаел Мелкумян.

"Пленарное заседание ПАСЕ только что проголосовало за то, чтобы вопрос армянских военнопленных, как мы уже говорили, был включен в завтрашнюю повестку и обсужден.

Вопрос был поставлен на голосование, поскольку глава азербайджанской делегации Самед Сеидов представил возражения, заявив, что это будет иметь дестабилизирующее значение для региона. В обсуждении вопроса приняли участие 132 делегата, "за" проголосовали - 93, "против" - 21 и воздержались 18. Итак, завтра вопрос обязательно будет обсужден", - сообщил Мелкумян на своей странице в Facebook.