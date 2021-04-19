Понедельник, 19 Апреля 2021 12:25

АрмИнфо.Следственный комитет РА предъявил обвинение послу Армении в Израиле Армену Смбатян в пособничестве злоупотреблениям, совершенным другим должностным лицом - бывшим министром культуры и по делам молодежи Республики Армения, а также в легализации имущества, полученного путем отмывания денег.

Как сообщает пресс-служба СК РА, в ходе полученных в ходе следствия данным, посол РА в Израиле, одновременно являющийся также президентом общественной организации "Культурное сотрудничество Армении с зарубежными странами" пособничал бывшему министру культуры и по делам молодежи Республики Армения и замглавы вышеуказанной организации А.П в злоупотреблении должностным положением для того, чтобы земельный участок под зданием историко-культурного значения, расположенного по улице Абовяна 3, г. Ереван перешел в собственность неправительственной организации.

Затем здание, представляющее историческую и культурную ценность, расположенное по указанному адресу, занимаемая им земля, по предварительному соглашению с А.П, было продано за 550 000 долларов оффшорной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах и принадлежащее невестке А.П., таким образом узаконив имущество, полученное преступным путем - исказив истинный характер и источник собственности.

При совокупности полученных достаточных доказательств А.С. было предъявлено обвинение по части 2 статье 38-308 Уголовного кодекса РА (пособничество и подстрекательство к злоупотреблению служебным положением) и пункту 1 части 3 статье 190 Уголовного кодекса РА (легализация имущества, полученного преступным путем "отмывания денег>). В качестве меры пресечения был выбран залог в размере 20,000,000 драмов РА.

В СК РА также напомнили, что бывшему министру культуры и по делам молодежи Армении Асмик Погосян ранее было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и отмывании денег, она объявлена в розыск.

Погосян занимала должность министра культуры с 2006-го по 2016 год.