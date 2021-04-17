Суббота, 17 Апреля 2021 20:21

АрмИнфо.Гуманитарная инициатива "Аврора" скорбит в связи уходом из жизни Вартана Грегоряна.

Так, в заявлении инициативы говорится: "Мы глубоко опечалены потерей соучредителя Гуманитарной инициативы "Аврора" и члена Отборочной

комиссии премии "Аврора" Вартана Грегоряна (1934-2021) - выдающегося армяно-американского гуманитарного деятеля, ученого, писателя, просветителя и наставника, бывшего для многих из нас дорогим другом.

Как соучредитель и член Отборочной комиссии премии "Аврора", Вартан Грегорян неустанно работал над тем, чтобы воплотить их миссию в жизнь и дать новый шанс тем, кто больше всего нуждается в этом. Мы бесконечно благодарны ему за его опыт и видение, а также за его неоценимый вклад в создание и развитие Гуманитарной инициативы <Аврора>.

"Аврора" скорбит о кончине Вартана Грегоряна и выражает сочувствие и поддержку его семье и всем, кого затронула его выдающаяся жизнь. Пусть Вартана больше нет с нами, мы никогда его не забудем. Его наследие живет и будет жить вечно", - отмечается в заявлении инициативы.

"Мир лишился одного из ведущих гуманитарных деятелей, США лишились великого американца, а армянская община лишилась личности невероятного масштаба, бывшей вдохновением для всех нас. Для меня это и личная потеря - Вартан был мне другом и наставником, который во многом направлял мой путь и ход моих мыслей. Скорбя о его утрате, мы также празднуем его жизнь, полную самых выдающихся достижений. Вартан был маяком надежды, который изменил к лучшему множество жизней", - сказал Нубар Афеян, соучредитель Гуманитарной инициативы и премии "Аврора".

"Жизненная миссия Вартана Грегоряна заключалась в достижении мира и процветания, в том, чтобы дать голос лишенным его, и в том, чтобы поддержать беззащитных. Он был человеком большой внутренней силы, сострадания и мудрости. Нам всем будет его очень не хватать", - сказал Рубен Варданян, соучредитель Гуманитарной инициативы и премии "Аврора".

Родившийся в Тебризе (Иран) Вартан Грегорян преодолел бесчисленные вызовы, с которыми он столкнулся в Соединенных Штатах в качестве молодого иммигранта, и смог построить выдающуюся карьеру, которая продлилась несколько десятилетий и вышла далеко за пределы академической, благотворительной и культурной сферы в его новой стране и за ее пределами. Он был ярым сторонником образования и просвещения и считал книги <оплотом надежды, образования и лучшего будущего>.

В 1956 году Вартан Грегорян поступил в Стэнфордский университет, где изучал историю и гуманитарные науки и который окончил с отличием в 1958 году. В 1964 году он получил там же степень доктора гуманитарных и исторических наук. В 1969 году он стал лауреатом премии имени Э.Л. Гарбисона за выдающиеся заслуги в области преподавания. В 1972 году Вартан Грегорян присоединился к преподавательскому составу Пенсильванского университета в качестве профессора армянской и южно-азиатской истории. В 1974 году он стал деканом-основателем факультета искусств и наук Пенсильванского университета, а в 1981 был назначен его двадцать третьим проректором. Эту должность Вартан Грегорян занимал до 1981 года. В 1981-1989 гг. Вартан Грегорян был президентом Нью-Йоркской публичной библиотеки.

Он получил широкую известность как человек, вернувший библиотеке статус культурной достопримечательности. В 1997 году Вартан Грегорян стал президентом Брауновского университета. Под его руководством учреждение стало более глобальным, более конкурентоспособным в академическом плане и более благополучным в финансовом отношении: Вартан Грегорян возглавил кампанию по сбору средств, собравшую более 500 млн долларов, что позволило целевому капиталу университета преодолеть отметку в 1 млрд долларов.

Вартан Грегорян был удостоен множества академических стипендий, в том числе грантов Мемориального фонда Джона Саймона Гуггенхайма, Американского совета научных обществ, Совета по исследованиям в области общественных наук и Американского философского общества. Многие учебные учреждения присудили Вартану Грегоряну почетные степени. Он также был отмечен правительствами Франции, Италии, Австрии и Португалии. C 1997 года доктор Грегорян занимал пост двенадцатого президента Корпорации Карнеги в Нью-Йорке. В 1998 году президент Клинтон наградил его Национальной гуманитарной медалью США, а в 2004 году президент Буш вручил ему Президентскую медаль Свободы, высшую гражданскую награду Соединенных Штатов. В своей пожизненной миссии по достижению глобального процветания и мира Вартан Грегорян всегда выступал от имени самых обездоленных и дискриминируемых сообществ. Приверженный делу искоренения геноцида, дискриминации и преследований, он был наставником и маяком надежды для всех, кто вдохновлялся его состраданием и преданностью делу. Он направлял молодое поколение с свойственной ему добротой и проницательностью, меняя жизнь людей и неизменно оставаясь личным примером решимости и самоотверженности.

Вартан Грегорян был успешным автором, опубликовавшим несколько работ, в том числе книги <Дорога к дому. Моя жизнь и время>, <Ислам: мозаика, а не монолит> и <Возникновение современного Афганистана. 1880-1946 гг.>.