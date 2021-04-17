Суббота, 17 Апреля 2021 20:03

АрмИнфо. Законодательный орган канадской провинции Альберта единогласно принял резолюцию, признающую Геноцид армян в числе других геноцидов.

Как сообщает посольство Армении в Канаде, более того, законодательный орган этой резолюцией провозгласил апрель месяцем памяти, осуждения и предупреждения геноцидов.

"Резолюция призывает правительство разработать стратегию по предотвращению геноцидов и ликвидации их причин, принятию влияния геноцидов на представителей национальных и религиозных общин Альберты, поминанию жертв и повышению осведомленности о геноцидах в мире", - говорится в сообщении армянской дипломатической миссии.