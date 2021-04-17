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 Суббота, 17 Апреля 2021 13:35
Марианна Мкртчян

Президент Армении об отношениях с Грузией, Турцией и Азербайджаном

Президент Армении об отношениях с Грузией, Турцией и Азербайджаном

АрмИнфо.Президент Армении об отношениях с Грузией, Турцией и АзербайджаномАрмения должна вести активную внешнюю политику, развивать сотрудничество со всеми государствами от мала до велика, и особенно со своими дружественными соседями - Грузией и Ираном. Об этом в беседе с журналистами, подводя итоги визита в Тбилиси, сказал президент Армении Армен Саркисян.

При этом он добавил, что дипломатия должна в какой-то мере активно работать и с недружественными к Армении странами, но отношения с друзьями должны быть на особом месте.

"Мы должны быть в состоянии показать миру, что даже после войны мы сильны.  Можешь проиграть в 5-и войнах, но каждый раз вставать на ноги, идти вперед и побеждать. Мы победили 26 лет назад, но мало работали, серьезно не относились к этим вопросам, решили, что эта победа навсегда и так далее. Но так серьезно мы должны отнестись к поражению, встать на ноги и идти вперед вместе. Вы не можете победить в жизни, если будете разобщены", - сказал он.

Президент Армении добавил, что в ходе своих встреч в Грузии он подробно представил позицию Армении о войне, о том, как это произошло и почему. "Конечно, нельзя забывать о наших пленных и заложниках. К сожалению, противник использует их жизнь, их плен в качестве козырной карты. Это недопустимо с точки зрения международного права. Я всегда буду поднимать этот вопрос, пока он не будет решен. Когда ты говоришь об этом здесь, это слышит не только президент Грузии, народ, но и международное сообщество", - заявил Саркисян.

Президент отметил, что на встречах обсуждалось региональное сотрудничество: "Очень важно сделать шаги, чтобы в регионе царила стабильность. А стабильность без справедливого и окончательного решения вопроса Арцаха будет почти невозможной".

Говоря о предложении президента Грузии стать площадкой для диалога между Арменией и Азербайджаном, Саркисян сказал: "Не в первый раз грузинская сторона предлагает быть платформой, где стороны могут вести переговоры.  Это честное предложение, хотя мне пока не ясно, кто и о чем будет вести переговоры.

До того, как говорить о каких-либо серьезных межгосударственных переговорах, противная  сторона должна показать хотя бы элементарное человеческое отношение. Даже если ты враг и противник, ты не должен перекрывать пути для будущего диалога".

При этом отметив важность региональной стабильности, Саркисян указал на наличие множества проблем в Армении после войны и на фоне пандемии коронавируса. "Поэтому, когда мы говорим о региональной безопасности, она подразумевает безопасность в области здравоохранения, политическую, военную, информационную или кибербезопасность, вплоть до продовольственной безопасности. Это проблемы для всех, но в первую очередь для такой страны, как наша, которая находится в осаде", - сказал президент РА.

Касаясь того, что в грузинском парламенте прошли дискуссии по Карабаху, президент констатировал, что конечно, Грузию беспокоят новые региональные реалии. "Если вы думаете, что арцахская проблема - только наш вопрос, то ошибаетесь. Пока этот вопрос не получил справедливого, окончательного решения, сложно будет говорить о стабильности и предсказуемости. Так что, это проблема всех. Проблема Арцаха - не единственная проблема на Южном Кавказе. Поэтому мы сами должны быть заинтересованы не только арцахским вопросом, отношениями с Турцией и Азербайджаном, но и чутко относиться к проблемам дружественным нам стран, Я считаю, что нам необходимо углублять наши отношения с Исламской Республикой Иран и Грузией. Никогда не ждите, что другой человек сделает для вас, всегда думайте о том, что вы можете сделать для своего друга. В этом случае вы получите ответ", - заявил Саркисян.

Вместе с тем он сообщил, что в ходе встреч были обсуждены все возможные программы, предложения, все возможные транспортные решения и схемы. "Мы все это обсуждали с президентом. В конце концов, Армения должна стать не тупиком, а перекрестком. Если мы сможем сделать Армению перекрестком ... Но помимо этого абстрактного желания существует большое количество трудностей. Как вы собираетесь открыть путь с Турцией, с Азербайджаном? Прежде чем открыть путь, необходимо сделать тысячу и один шаг, первый должен быть со стороны Азербайджана, он должен быть со стороны Турции", - сказал глава государства.

Касаясь дискуссии в Армении о необходимости установления долгосрочного мира в регионе и налаживания отношений с Турцией и Азербайджаном, Саркисян  напомнил, что его позиция по вопросам отношений  с Анкарой и Геноциду армян общеизвестна.

"Что касается Азербайджана, то мы не в одинаковом положении. Прежде чем говорить о чем-либо с Азербайджаном, сначала нужно вернуть наших мальчиков и девочек, потом мы будем думать о следующем шаге.

Восстановление или нормализация двусторонних отношений не может происходить за счет одной стороны, за наш счет. Я не смогу забыть Геноцид, отложить в сторону трудности, несчастья и историю нашего народа за более чем 100 лет, если другая сторона не предпримет никаких шагов к нему, не признает или извиняется и т. д. Когда это произойдет, тогда мы подумаем, а потом вы зададите мне вопрос", - сказал президент РА.

В заключение глава государства указал на наличие множество возможностей развития экономических отношений между Арменией и Грузией. "Грузия, например, имеет таможенные преимущества с Китаем и Европейским союзом, а Армения - с Евразийским экономическим союзом. Представьте себе грузино-армянское совместное предприятие, способное продавать свою продукцию с таможенными льготами в ЕС или Китае. И наоборот, армяно-грузинское предприятие, которое может продавать товары на Евразийском пространстве. Или сотрудничество в области здравоохранения, в области науки, от новых технологий до борьбы с COVID. Могу заверить вас, что если Армения и Грузия предложат совместные проекты, которые являются двусторонними, имеют двусторонние инвестиции, являются инфраструктурными, то многие инвесторы, международные финансовые институты, начиная с Европейского банка, Всемирного банка, будут рады финансировать, даже частные лица. Совместные проекты намного привлекательнее небольших", - подытожил он.


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