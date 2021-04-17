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АрмИнфо.Постоянный представитель Армении в ООН Мгер Маргарян направил письмо Генеральному секретарю Организации Антониу Гутерришу по поводу открытия так называемого "военного парка трофеев" в Баку.
Как сообщает пресс-служба МИД РА, он указал на то, что в так называемом парке выставлена самая бесчеловечная "коллекция" восковых фигур, изображающих этнических армян, а также жуткая выставка шлемов, снаряжения и личных вещей армянских солдат, убитых во время 44-дневной войны.
"Празднование человеческой смерти и страданий на высшем политическом уровне в Баку посредством пропаганды очерняющих и бесчеловечных образов этнических армян является еще одним проявлением проводимой государством политики разжигания ненависти к армянам и явной демонстрацией геноцидидальных намерений", - говорится в письме Маргаряна.
В Баку 12 апреля появился парк трофейной армянской техники в виде инсценировки событий войны. Чудовищное сооружение разместилось на пяти гектарах. "Воссоздана реальная картина оборонительных укреплений, которые враг создавал на протяжении нескольких десятилетий. Здесь можно увидеть мощнейшую заградительную систему из 10 рубежей, включающих бетонированные инженерные сооружения, противотанковые рвы и ежи, заминированные участки, тоннели, окопы", - сообщили азербайджанские СМИ. Особый смысл "парку" придают манекены, изображающие армян в самых разных унижающих достоинство позах. Ильхам Алиев уже успел попозировать на фоне трофейных касок
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|Офис Совета Безопасности опубликовал рассекреченные документы в ответ на заявления Оника Гаспаряна
|Высший судебный совет приостановил полномочия Рубена Вардазаряна - его обязанности будет осуществлять Гагик Джангирян
|Прогноз: На мирный договор с Баку Ереван сейчас не пойдет
|Глава МО Армении отметил важную роль РФ в стабилизации военно-политической ситуации в регионе
|Азербайджан и Армения находятся лишь в начале непростого пути к установлению необходимого уровня взаимного доверия - Захарова
|Захарова: Москва надеется, что в Анкаре услышали предостережение Лаврова по Украине
|В Ашхабаде прошла Международная конференция «Международное сотрудничество Независимого, постоянно Нейтрального Туркменистана во имя мира и доверия»
|Срок годности вакцины AstraZeneca, завезенной в Армению, истекает 31 мая
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|Ереван заверяет: Всем партнерам была предоставлена исчерпывающая информация об оружии, используемом турецко-азербайджанским тандемом против Арцаха
|Глава МИД Армении и спецпредставитель ЕС обсудили текущую ситуацию в регионе
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|Утвержден план мероприятий к 106-ой годовщинe Геноцида армян
|Ереван: Все военнослужащие и гражданские лица, захваченные Азербайджаном в ходе вооруженной агрессии против Арцаха, должны быть репатриированы
|Агентство США по международному развитию (USAID) дополнительно предоставит правительству Армении грант в размере $8,2 млн.
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