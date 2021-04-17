Суббота, 17 Апреля 2021 13:33

АрмИнфо.Постоянный представитель Армении в ООН Мгер Маргарян направил письмо Генеральному секретарю Организации Антониу Гутерришу по поводу открытия так называемого "военного парка трофеев" в Баку.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, он указал на то, что в так называемом парке выставлена самая бесчеловечная "коллекция" восковых фигур, изображающих этнических армян, а также жуткая выставка шлемов, снаряжения и личных вещей армянских солдат, убитых во время 44-дневной войны.

"Празднование человеческой смерти и страданий на высшем политическом уровне в Баку посредством пропаганды очерняющих и бесчеловечных образов этнических армян является еще одним проявлением проводимой государством политики разжигания ненависти к армянам и явной демонстрацией геноцидидальных намерений", - говорится в письме Маргаряна.

В Баку 12 апреля появился парк трофейной армянской техники в виде инсценировки событий войны. Чудовищное сооружение разместилось на пяти гектарах. "Воссоздана реальная картина оборонительных укреплений, которые враг создавал на протяжении нескольких десятилетий. Здесь можно увидеть мощнейшую заградительную систему из 10 рубежей, включающих бетонированные инженерные сооружения, противотанковые рвы и ежи, заминированные участки, тоннели, окопы", - сообщили азербайджанские СМИ. Особый смысл "парку" придают манекены, изображающие армян в самых разных унижающих достоинство позах. Ильхам Алиев уже успел попозировать на фоне трофейных касок