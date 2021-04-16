Пятница, 16 Апреля 2021 21:06

АрмИнфо. Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Армении генерал-лейтенант Артак Давтян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Армения Сергея Копыркина в сопровождении военно-воздушного атташе Посольства полковника Андрея Грищука. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства РА.

В ходе встречи были затронуты вопросы армяно-российского двустороннего сотрудничества в области обороны, обсуждены дальнейшие программы развития военного и военно-технического сотрудничества.