Пятница, 16 Апреля 2021 21:00

АрмИнфо. Глава Комитет по международным делам Сената США (SFRC), сенатор от демократов Боб Менендес призвал американскую дипломатию оказать давление на Азербайджан с целью освобождения из азербайджанского заточения всех армянских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых там в нарушение международного права. Об этом сообщает пресс-служба Армянской Ассамблеи Америки (ААА).

Говоря о 44-дневной войне, начатой Азербайджаном при полной и открытой поддержке Турции против армянского населения в Нагорном Карабахе (Арцах) он назвал ее в качестве «невыразимой трагедии» и обвинил бывшее республиканское руководство США в непростительном бездействии.

Мнение Менендеса поддержала кандидат на пост заместителя Госдепа США по политическим вопросам, посол Виктория Нуланд, которая подтвердила, что США должны предпринять все возможное чтобы освободить пленных и удерживаемых со стороны Баку армянских граждан. «Я работала над проблемами Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха около 25 лет, и то, что произошло в прошлом году, было абсолютно трагичным для многих в регионе», - сказала посол.

Во время дневных сенатских слушаний председатель SFRC также говорил о важности и безотлагательности оказания со стороны США гуманитарная помощь Арцаху и важность «обеспечения того, чтобы армяне, перемещенные из своих домов в Нагорном Карабахе, получали необходимую помощь».

Нуланд в свою очередь, согласилась с такой постановкой вопроса, отметив, что кроме оказания серьезной гуманитарной помощи и вопросов разминирования, необходимо обеспечить «суверенитет и территориальную целостность Армении, оказывая ей помощь в том, в чем она нуждается».

В ответ на вопрос председателя Менендеса о том, как активизировать Минскую группу ОБСЕ для создания почвы для более устойчивого мирного процесса в регионе, Виктория Нуланд рассказала о своем видении ситуации с Турцией. «Госсекретарь (Энтони Блинкен) также говорил о необходимости иметь ясное представление о тенденциях в Турции. Нам предстоит проделать большую работу в наших двусторонних отношениях, чтобы прояснить нашу озабоченность не только тем, что Турция делает за пределами своей страны, но и тем, что она делает внутри своей страны».

В этом контексте посол Нуланд подчеркнула важность оказания «сильной поддержки странам Кавказа, проявить дипломатическую активность, используя все экономические и гуманитарные инструменты.