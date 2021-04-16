Пятница, 16 Апреля 2021 18:14

АрмИнфо. <Насколько мне известно, Армения готова предоставить площадку на производство до 100 тыс. доз в месяц антиковидной вакцины <Спутник V>, - об этом, отвечая на вопросы журналистов, в ходе онлайн брифинга 16 апреля отметил министр промышленности и агропромышленного комплекса ЕЭК Артак Камалян.

<По моей информации с декабря ведутся переговоры. Надеюсь, что в ближайшем будущем переговорный процесс завершится и Армения перейдет к конкретной реализации проекта>, - подчеркнул он.

Напомним, что как ранее сообщало АрмИнфо, в рамках ЕАЭС российская сторона предложила Армении создать совместное предприятие по производству <Спутник V>. Более того, финансирование этого проекта готов взять на себя Евразийский Банк Развития (ЕАБР). Это предложение озвучила и официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина. Информацию подтвердили и непосредственно в департаменте промышленной политики ЕЭК, отметив, что армянская сторона официально так и не ответила на предложение, лишь сообщив, что страна, якобы, не в состоянии наладить такое производство в связи с отсутствием производственных возможностей и необходимых компетенций.

Между тем, в самом Минздраве тогда сообщили, что не разделяют мнения

о том, что Армения не в состоянии наладить выпуск <Спутника V>.

Отметим, что Армения импортировала уже 24 тыс. доз британо-шведской

вакцины AstraZeneca и 15 тыс. доз российской <Спутник V>. Вскоре, как

отметила глава здравоохранительного ведомства, ожидаются поставки вакцины Novavax американского производства, а также имеются договоренности с китайской стороной. Днями ранее министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян сообщила о достижении договоренности с РФ о приобретении 1 млн. доз вакцины <Спутник V>. По ее словам, до конца года в Армении планируется вакцинировать 20% населения.