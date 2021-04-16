Пятница, 16 Апреля 2021 17:49

АрмИнфо. В связи с запланированными санитарными работами в Разданском ущелье, 17 апреля с 9:30 до 17:00 будет временно приостановлено движение по всем 4 дорогам в направлении ущелья. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Еревана.

Отмечается, что в указанные часы движение будет остановлено и внутри ущелья. В столичной мэрии приносят извинения горожанам за причиненные временные неудобства.