Пятница, 16 Апреля 2021 15:55

АрмИнфо. Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе в ходе встречи с президентом Армении Арменом Саркисяном отметил, что сейчас очень динамичные и захватывающие времена для обеих стран.

Как сообщает пресс-служба президента РА, Талаквадзе, в частности сказал: "Сейчас хорошее время для будущего наших демократий. Я уверен, что Армения и ее народ будут использовать это сотрудничество для развития возможностей, создания новых перспектив, укрепления демократии и экономики".

При этом он выразил поддержку прогрессу и развитию Армении, отметив, что Грузия выступает за мир и решение вопросов путем диалога.

Отметив, что в регионе есть и другие проблемы, в том числе коронавирус, спикер парламента Грузии поблагодарил Армению за эффективное сотрудничество во время пандемии. В свою очередь Армен Саркисян заметил, что сила малых стран обусловлен их действиями. "В этом контексте такие страны, как Армения и Грузия, должны активно участвовать в международных отношениях и в отношениях с дружественными или соседними странами, большими или малыми, или сверхдержавами", - сказал президент РА, указав исключительное значение Грузии для Армении. Вместе с тем, Саркисян констатировал, что экономическая ситуация достаточно тяжелая, экономики обеих стран серьезно пострадали от коронавируса. "Мы должны поощрять реализацию совместных программ, поскольку региональные совместные программы могут быть намного более привлекательными для международных инвесторов", - считает президент Армении. При этом Саркисян считает, что настало время Еревану и Тбилиси задуматься о том, какие шаги следует предпринять для обеспечения стабильности, предсказуемости и безопасности в регионе. В контексте вопросов безопасности и стабильности в регионе президент РА назвал недопустимым, что спустя несколько месяцев после начала войны против Арцаха Азербайджан продолжал удерживать в заложниках армянских военнослужащих и гражданских лиц, нарушая все нормы международного гуманитарного права.

В раках визита президента Армении принял и Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй. По информации Патриархии Грузии, на встрече обсуждались дружеские отношения между Грузией и Арменией, а также происходящие на международной арене процессы. Его Святейшество подчеркнул важность мира в Кавказском регионе и во всем мире, а также вопрос мирного разрешения конфликтов. Президент Армении Армен Саркисян поблагодарил Католикоса-Патриарха всея Грузии за прием, передал приветствия Патриарха Армении Гарегина Второго и выразил надежду на дальнейшее укрепление дружеских связей между нашими странами