Пятница, 16 Апреля 2021 14:58

АрмИнфо. Полиция Армении уже более года работает в напряженном режиме, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян 16 апреля на заседании Коллегии правоохранительного органа, приуроченного ко Дны Полиции.

Как отметил Пашинян, работа в подобном режиме была обусловлена как с антиковидными мерами, так и 44-дневной войной, в которой служащие полиции принимали непосредственное участие.

Глава правительства отметил - несмотря на то, что после военных действий внутри страны разгорелись внутриполитические страсти, звучали призывы к насилию, ситуация разрешилась без насилия именно благодаря грамотной работе правоохранителей, в том числе Полиции.

Вместе с тем, Пашинян напомнил, что Армении предстоят внеочередные парламентские выборы. Он выразил уверенность в том, что Полиция сможет обеспечить законность и реализацию права граждан на свободное волеизъявление.

При этом премьер-министр подчеркнул, что нельзя забывать - Полиция, правоохранительные органы, являются силовыми структурами "и имеют право на применение силы во всех тех случаях, когда люди, круги, имеющие предрасположенность к нарушению закона, пересекут красные линии, что непозволительно никому".

Затем Пашиняну были доложены результаты деятельности Полиции за 2020 год .