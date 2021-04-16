Пятница, 16 Апреля 2021 12:07

АрмИнфо.Депутат от правящей фракции “Мой шаг” Овик Агазарян предлагает Армении перейти на двухпалатную парламентскую систему. Армении должна быть двухпалатная парламентская система. Об этом он заявил 16 апреля с трибуны парламента.

“По моему личному убеждению мы должны перейти к двухпалатной парламентской системе. У нас, помимо этой, будет верхняя палата, предположим из ста человек. Половина этих представителей будет из Арцаха и этой части нашей Родины (РА,ред.), а остальные 50 человек - со всего мира, то есть из представителей нашей диаспоры. Они будут собираться раз в год и осуществлять определенные функции”, - пояснил депутат.

Агазарян отметил, что на сей счет есть определенные замечания юристов - что данная идея сама по себе противоречит Конституции Армении и международному праву, “Да есть, вопросы, но можно начать с Общественной палаты – начать формировать ее по этому принципу, и постепенно, насколько позволит наша Конституция и международное право, повысить полномочия данной структуры, посмотрим - куда сможем прийти”, - заключил провластный депутат.