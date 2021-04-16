Пятница, 16 Апреля 2021 08:51

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 15 апреля принял делегацию во главе со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром. На встрече присутствовала также глава делегации ЕС в Армении, посол Андреа Викторин.

Как сообщает пресс-служба правительства, Пашинян назвал продуктивным взаимодействие с ЕС, в рамках которого осуществляются многочисленные программы. Он отметил важность вовлеченности ЕС в инфраструктурные проекты в РА. Премьер проинформировал о том, что правительство приняло решение о старте строительных работ на участке дороги Сисиан-Каджаран транспортного коридора "Север-Юг".

Затронув ситуацию, созданную после развязанной Азербайджаном войны в Арцахе, Пашинян отметил, что важным приоритетом для армянской стороны остается вопрос возвращения военнопленных, что закреплено 8-м пунктом Заявления от 9 ноября 2020 года. Между тем, Азербайджаном, по его словам, делается попытка исказить интерпретацию данного пункта и затягивать с возвращением военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц.

Никол Пашинян коснулся армяноненавистнической политики, всячески поощряемой высшим руководством Азербайджана, явным проявлением которой является "парк", открытый в Баку на тему Арцахской войны, демонстрация военных преступлений и вовлечение детей в эту политику.