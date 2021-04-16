Пятница, 16 Апреля 2021 08:49

АрмИнфо. Офис Совета Безопасности опубликовал рассекреченные документы в ответ на некоторые заявления бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Армении Оника Гаспаряна.

В сообщении СБ говорится: "В ответ на заявление бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оника Гаспаряна от 17 ноября 2020 года, Офис Совета безопасности считает необходимым разъяснить некоторые утверждения, прозвучавшие в данном заявлении, и опубликовать касающиеся последнего рассекреченные документы".

"Еще в ноябре г-н Гаспарян заявил: <8 июня текущего года я был назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил, и уже 12 июня представил премьер-министру Армении, а через несколько дней Совету безопасности анализ военно-политической ситуации в регионе, а также возможности наших Вооруженных сил".

Однако после назначения Оника Гаспаряна на заседании СБ 19 июня г-н Гаспарян не был в списке докладчиков (на заседании было два докладчика), что подтверждает протокол заседания СБ (см. прил. № 1).

Далее, г-н Гаспарян заявил: "На четвертый день войны, на заседании Совета безопасности, я представил наши потери, оценку ВС о ситуации, отметив, что в течение двух-трех дней необходимо принять меры по прекращению войны, в противном случае если боевые действия будут продолжаться с этой интенсивностью наши ресурсы в сжатые сроки будут исчерпаны, и в течение каждого следующего дня мы будем иметь более неблагоприятные условия для переговорного процесса".

В связи с этим утверждением представляем некоторые выдержки из стенограммы доклада Оника Гаспаряна от 30.09.2021 (см. прил № 2), в которых г-н Гаспарян сообщает: "Господин премьер-министр, по сути, ситуация в тактическом плане не изменилась, то есть противник не продвинулся ...", "... В любом случае войска выполняют свою задачу, утром мы провели небольшую контратаку в направлении Джебраила, мы добились успеха ...". Завершая свое выступление, Гаспарян отметил: "Такова ситуация, мы продолжаем выполнять свою задачу и будем выполнять ее до конца".

В контексте данного разъяснения считаем необходимым представить выдержки из протокола заседания Совета безопасности от 21.08.2020. (см. прил № 3), в котором, в частности, Оник Гаспарян отмечает: "... На восточном оперативном направлении ..... и на северо-восточном оперативном направлении нам удается имеющимися силами и средствами отбивать по принципу "ни шагу назад", провалить наступление противника, разгромить его группировки ... ". Гаспарян добавляет: "Я вижу решение большинства проблем в рамках создания и становления ополчения ...".

Это выражает позицию господина Гаспаряна относительно создавшейся военно- политической ситуации и делает более целостными подходы последнего в этом вопросе на данный момент".

Напомним, накануне после того, как прозвучали обвинения премьер-министра Никола Пашиняна, бывший начальник Генштаба Вооруженных Сил Армении Оник Гаспарян, в частности, отметил, что протоколы заседаний Совбеза Армении могут быть сфальсифицированы и представлены в угодном действующим властям варианте.