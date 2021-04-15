Четверг, 15 Апреля 2021 20:47

АрмИнфо. На мирный договор с Баку Ереван сейчас в силу целого ряда объективных причин не пойдет. Подобное мнение, комментируя периодически озвучиваемые из Баку ожидания, выразил АрмИнфо старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО Вадим Муханов.

12 апреля азербайджанский президент Ильхам Алиев в очередной раз озвучил свои планы по заключению мирного соглашения с Арменией, посетовав на отсутствие аналогичных сигналов со стороны Армении. "Конфликт решен, и нам надо смотреть в будущее. Если Армения будет рассматривать эту опцию, тут появится много сфер деятельности для международных игроков в том, что касается демаркации, делимитации, взаимодействия. Я надеюсь, что представители Минской группы ОБСЕ вскоре приедут к нам с некоторыми предложениями, и мы очень внимательно их изучим", - заявил Алиев.

"Понятно, что, предлагая Еревану заключить мирное соглашение, Баку в первую очередь предполагает окончтально закрыть страницу карабахской проблемы в том виде в котором она существовала до последней войны. Разумеется, Баку намерен закрыть вопрос о необходимости определения статуса непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Однако, скорее представляется, что дальнейшие попытки продвижения этой идеи лишь будут подливать масло в ереванский огонь", - прогнозирует он.

В этом свете, Муханов напомнил, что после поражения Армении в 44-х дневной войне армянское общество отказывается признавать даже положившие конец военным действиям договоренности. А именно Трехстороннее заявление от 9-го ноября, что придает еще более туманные перспективы возможности обсуждения Арменией каких-то новых соглашений с Азербайджаном. Особенно с учетом того, что в текущей ситуации рассчитывать на многое от подобного соглашения Еревану явно не приходится.

"В Армении скоро пройдут внеочередные выборы. Причем, решение об их проведении премьер-министр Никол Пашинян принимал под давление своих политических оппонентов. Соответственно, сейчас армянские власти не станут подписывать какой-либо договор с Баку, тем более, в нынешнем своем зависимом положении. И конечно, никто из армянских политиков не станет рисковать своим будущем за счет заключения такого договора", - подытожил Муханов.