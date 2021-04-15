Четверг, 15 Апреля 2021 16:34

АрмИнфо.Армения в ближайшее время не планирует встречаться с азербайджанской стороной. Об этом заявила пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян, отвечая на вопрос, планируется ли в ближайшее время встреча с азербайджанской стороной в контексте заявления президента Азербайджана о готовности подписать соглашения с Арменией по Карабаху.

"Более того, армянофобская позиция и поведение руководства Азербайджана, мягко говоря, не дают оснований ожидать конструктивности со стороны азербайджанских властей в поисках выхода из ситуации, сложившейся в результате развязанной против Арцаха агрессии. Ярким доказательством сказанному мною являются заявления президента Азербайджана на открытии 12 апреля в Баку "парка", посвященного Арцахской войне, да и сама организация выставки со сценами, оскорбляющими память павших армянских солдатах", - отметила она.

По ее словам, все это, а также спекуляция Азербайджаном вопросом военнопленных доказывают, насколько далеко азербайджанское руководство от своих декларативных заявлений о послевоенной ситуации, региональном мире и примирении.

"Президент Азербайджана продолжает делать противоречивые заявления. С одной стороны представляет собственной аудитории тезис о том, что конфликт разрешен. С другой стороны, на мероприятии, организованном для международной аудитории, он рассказал о подписании мирного соглашения и нерешенных вопросах нагорно- карабахского конфликта", - сказала Нагдалян, при этом заметив, что для подписания мирного договора, прежде всего, необходим мирный процесс, который остановился после применения силы Азербайджаном.

Коснувшись притязаний Алиева на армянский Зангезур, пресс-секретарь МИД назвала смешным, что территориальные притязания к Республике Армения и армянскому народу предъявляет лидер страны, чье название даже на Южном Кавказе имеет всего лишь вековую историю, как с политической, так и даже географической точки зрения.

"Мы понимаем, что процесс формирования новой идентичности идет в Азербайджане последние сто лет, но считаем необходимым еще раз подчеркнуть, что история не является сильной стороной Азербайджана.

Подобные провокационные заявления подрывают усилия по установлению стабильности в регионе, что представляет угрозу для всех государств региона", - заключила Нагдалян.