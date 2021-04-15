Четверг, 15 Апреля 2021 14:24

АрмИнфо. Вопрос возвращения военнопленных был одним из ключевых на повестке переговоров со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром. Об этом 15 апреля в Ереване в беседе с журналистами на вопрос АрмИнфо заявил глава МИД Арцаха Давид Бабаян.

"Это один из важнейших вопросов. Мы всегда на всех встречах поднимаем этот вопрос. Мы высказали нашу обеспокоенность, и представили реальную ситуацию по военнопленным и заложникам в целом. Азербайджан не сообщает точную цифру. А это значит, что есть какие-то задачи и программы, и не исключено, что преступные. Поэтому у международного сообщества должно быть больше возможностей для обсуждения и решения вопроса", - сказал главный дипломат Арцаха.

На уточнение, что делать, ведь азербайджанская сторона утверждает, что у них нет военнопленных, а содержащиеся в Азербайджане армяне "террористы", Бабаян констатировал, что нужно стучать все двери. При этом он добавил, что есть данные, но чтобы на 100% иметь факты, международное сообщество должно осуществить мониторинг.

"Некоторые уверены, что Азербайджан ведет торговлю органами. Чтобы точно знать международное сообщество должно вмещаться. После первой войны - а я это говорю со 100% уверенностью - азербайджанцы армянских пленных и заложников регистрировали под азербайджанскими именами и содержали в тюрьмах. Международное сообщество не могло их идентифицировать посредством мониторинга. А кто знает, может и сейчас так? Но факт - пленных может быть больше, чем признает Азербайджан. И какое право они имеют называть их террористами? Помните троих террористов в Арцахе? Один был уничтожен, в отношении двоих других состоялся открытый прозрачный судебный процесс с участием представителей международных организаций и СМИ. Было доказано, что они террористы и преступники. А здесь нет ничего подобного", - сказал министр.

В целом давая оценку встрече со спецпредставителем ЕС, Бабаян отметил ее важность. "Этот институт очень важен. Наша встреча, можно сказать, была первой - для меня в этом статусе. Встреча очень важна потому, что то, что произошло с нами, это важный вопрос, вызов для международного сообщества. Мы обсудили разные вопросы. Оценку сейчас давать не буду. Какие выводы и последствия, время покажет. Но должны работать, использовать все каналы, чтобы выйти из этой ситуации", - сказал он.

Меж тем, на уточнение, ожидает ли Арцаха финансового содействия от ЕС для решения насущных гуманитарных вызовов, Бабаян отметил, что время покажет.