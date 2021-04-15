Четверг, 15 Апреля 2021 14:22

АрмИнфо.Арцах никогда не был полноправной частью Азербайджана и никогда не будет. Об этом 15 апреля в Ереване в беседе с журналистами на вопрос АрмИнфо заявил глава МИД Арцаха Давид Бабаян.

Так, на просьбу выразить позицию по утверждениям президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что граждане Арцаха - это граждане Азербайджана и на уточнение, до какой степени армянская сторона признает советские границы, Бабаян, констатировал, что это вопрос очень неоднозначный. "Во-первых, Нагорно-карабахский Автономный округ самоопределился даже в составе СССР. В 1991 г была провозглашена НКР в полном соответствии со всеми действующими законами СССР и нормами международного права", - сказал Бабаян.

По его словам, в данном контексте не правильно говорить, что НКАО, НКР, Карабах в целом может являться частью нынешнего или советского Азербайджан. "Мы никогда не были полноправной частью Азербайджана и никогда не будем. Это все должны себе уяснить. Хотел бы напомнить, что даже в Советское время Карабах имел свою государственность, и во многих сферах мы не подчинялись напрямую Азербайджану", - констатировал глава МИД Арцаха.

На просьбу прокомментировать провокационные действия ВС Азербайджана, в частности забрасывание камнями гражданских машин, обстрел мирных жителей во время сельскохозяйственных работ, Бабаян сообщил, что международное сообщество информировано об этих действиях, поскольку государственные учреждения Арцаха, МИД, выступают с соответствующими официальными комментариями.

"Конечно, мы должны понимать, что Азербайджан будет использовать подобные методы. Во-первых - это с финансовой точки зрения дешево, не нужно использовать танки, БПЛА, воздушные силы. Потому что цель одна - изгнать армян из Арцаха. А такие методы терроризируют часть людей. Помимо этого для Азербайджана так проще. Ну, скажут не на государственном уровне это делается - может псих какой-то последователь жертвы первой или апрельской войны прибегает к таким действиям. Это выводит азербайджанское государство из зоны ответственности. Это мы должны хорошо понимать, и делать все чтобы не поддаваться провокациям. Мы хорошо знаем азербайджанцев. Может, кто и не знает их и сравнивает Алиева чуть ли не с Джокондой, но мы лучше знаем", - подытожил глава внешнеполитического ведомства Арцаха.