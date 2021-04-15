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 Четверг, 15 Апреля 2021 12:08
Марианна Мкртчян

Полиция Армении обнаружила гражданина, совершившего наезд на пятерых военнослужащих в Котайкской области

Полиция Армении обнаружила гражданина, совершившего наезд на пятерых военнослужащих в Котайкской области

АрмИнфо.Полиция Армении обнаружила гражданина, совершившего наезд на пятерых военнослужащих в Котайкской области.

Согласно сообщению полиции РА, 15 апреля в районе 02:00 ночи, водитель, управляющий автомобилем марки " Mercedes" на автодороге Арамус-Маяковску сбил 5 граждан.

"Водитель сбежал с места инцидента, не оказав помощи пострадавшим. В результате инцидента 28-летний Левон Мкртумян и 32-летний Арам Бадалян скончались на месте, еще трое граждан с телесными повреждениями были госпитализированы", - сообщили в полиции.

При этом в ведомстве сообщили, что благодаря предпринятым оперативным мероприятиям в районе 04:30 удалось обнаружить 33-летнего водителя авто и его пассажира.  Оба были подвергнуты приводу. Ведется следствие.

Меж тем, согласно сообщениям СМИ, водитель авто был в нетрезвом состоянии. 


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