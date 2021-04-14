Среда, 14 Апреля 2021 18:37

АрмИнфо. Беларусь искренне приветствует договоренности о полном прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом, на встрече с журналистами в Баку по итогам переговоров с азербайджанским коллегой, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Это важное политическое решение, которое должно стать основой прочного мира в регионе. С чем я хочу поздравить народ Азербайджана и народ Армении - с окончанием этой страшной трагедии, которая длилась 30 лет",- подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, что его позицию знают и в Азербайджане, и в Армении.

"Дай бог, чтобы выровнялась эта беда, чтобы не было каких-то осколков в душе и сердце у армянского и азербайджанского народов. В чем я убежден: со стороны моего друга и брата никакого сведения счетов, мести не будет", - заявил белорусский лидер.

Ильхам Алиев в свою очередь заявил, что Азербайджан нацелен на укрепление мер доверия в отношениях с Арменией. "Мы рассчитываем, что Беларусь как наш друг, проверенный партнер примет активное участие не только в восстановлении территорий. Беларусь как партнер Армении, страна, которая вместе с ней является членом ЕАЭС и ОДКБ, и как страна, которая является близким другом Азербайджана, может сыграть важную роль и в налаживании контактов между Арменией и Азербайджаном", - добавил он, сообщает пресс-служба Лукашенко.