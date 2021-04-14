Среда, 14 Апреля 2021 17:54

АрмИнфо. На высоком уровне между Арменией и Россией достигнута договоренность о приобретении 1 млн. доз вакцины Спутник V. Об этом 14 апреля, отвечая на вопросы парламентариев, сообщила министр здравоохранения Анаит Аванесян.

Она отметила, что до конца года планируется организовать процесс вакцинации порядка 20% населения. Министр заметила, что в большинстве государств по положению на сегодняшний день вакцинировались от 1% до 15% населения, и только в редких странах инъекцию получили 30%-40%.

Говоря об уровне смертности от коронавируса, Анаит Аванесян сообщила, что в Армении зарегистрирован показатель ниже, чем в среднем по миру, это около 2%, тогда как в Армении этот показатель составляет 1,7%.

Напомним, что в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Еревану нужно более миллиона доз антиковидной вакцины. По словам Пашиняна, российская вакцина в деле уже доказала свою эффективность и для Армении важно приобрести ее.

Отметим, что стоимость двух доз "Спутник V" составила $19. Вакцина "Спутник V" в настоящее время зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране и ряде других стран. Вакцина была разработана Центром имени Гамалеи и стала первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%, в отношении тяжелых случаев COVID-19 - 100%. В Армении вакцина Спутник V допущена к использованию.

Согласно данным Министерства здравоохранения, в общей сложности в Армении было проведено 915 473 теста на коронавирус, из коих зарегистрировано 205 128 случаев заражения (22,4%), выздоровело -184 243 человека (89,8%), скончалось - 3 794 (1,8%).