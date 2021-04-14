Среда, 14 Апреля 2021 16:20

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 апреля в парламенте раскрыл тайну относительно встречи с первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном.

Так, по словам Пашиняна, в июле 2018 года в ходе встречи с Тер-Петросяном, предложил сдать земли в Карабахе. "Цитирую: "Земли уже должен сдать". В обмен на что? Почему? Как? Представление первого президента, во всяком случае, сформированное в тот день, не выходило за эти рамки, а все остальное вопрос оценки", пояснил премьер.

Напомним, месяцем ранее первый президент Армении Левон Тер-Петросян представил своё видение выхода из кризиса, в котором оказалась республика. Как считает Тер- Петросян, единственный путь исходящий из интересов премьер-министра - это его незамедлительная и добровольная отставка, и при правовых гарантиях безопасности со стороны парламента и его хотя бы временное проживание заграницей. "В этом случае обязанности премьер-министра должны быть возложены на беспартийного вице-премьера, который своим нейтралитетом сможет обеспечить проведение честных выборов", - заключил Тер-Петросян.