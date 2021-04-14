Среда, 14 Апреля 2021 13:54

АрмИнфо.Постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов указал на важность скорейшего направления оценочной миссии ЮНЕСКО в зону Нагорного Карабаха.

Так, глава российской делегации, постоянный представителя России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов, выступая на 211-й сессии Исполнительного совета Организации в Париже, выразил убеждение, что построение прочного мирного будущего невозможно без бережного отношения к прошлому.

"Дополнительные усилия необходимо направить на защиту объектов наследия, в том числе в условиях вооруженных конфликтов. Надеемся, что ЮНЕСКО мобилизует свой потенциал для восстановления памятников культуры в Сирии. Важно также быстрее направить оценочную миссию ЮНЕСКО в зону Нагорного Карабаха. Исходим из того, что работа миссии будет иметь сугубо гуманитарный, деполитизированный характер", - отметил Кузнецов.

Отметим, что Азербайджан всячески затягивает вопрос отправки миссии ЮНЕСКО в зону карабахского конфликта, при этом активно занимаясь уничтожением армянского культурно-религиозного наследия на территориях, перешедших под азербайджанский контроль. На ряду с вандализмов в отношении исторических памятников, зафиксированы уже два достоверных факта уничтожения армянских храмов - ВС Азербайджана полностью уничтожены армянская церковь Зоравар Сурб Аствацацин в карабахском селе Мехакаван (Джебраил) и Зеленая часовня в Шуши.

Заметим, что еще 20 ноября 2020 года гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле сообщила о готовности организации направить миссию в Карабах для помощи в восстановлении культурно-исторического наследия региона.

В декабре прошлого года заместитель гендиректора ЮНЕСКО Эрнесто

Оттоне отметил, что организация "пока ожидает только ответ Азербайджана, чтобы ЮНЕСКО могла продолжить работу с направлением миссии на местах". В свою очередь МИД Азербайджана в распространенном 22 декабря коммюнике призвал ЮНЕСКО не политизировать вопрос защиты культурного наследия в Карабахе и заявил, что Баку "открыт к конструктивному диалогу для обсуждения деталей организации миссии".

В МИД России также неоднократно заявлял о том, что Москва рассчитывает на визит миссии ЮНЕСКО в Нагорный Карабах уже в ближайшее время.