Среда, 14 Апреля 2021 13:48

АрмИнфо. Посол Франции в Армении Джонатан Лакот поздравил езидов с Новым годом - Carsema Sor, что в переводе означает Красная среда.

"Сегодня, в деньCarsema Sor Nisane, я поздравляю езидов Армении и других стран.

Я мыслями особенно с теми езидскими семьям Армении, которые потеряли своих близких в ходе последней карабахской войны. Желаю мира, здоровья и благополучия", - написал Джонатан Лакот на своей странице в Твиттер.

При этом выложив фотографию, езидского храма, который был открыт в селе Акналич Армавирской области Армении в сентябрь 2019 г.

Carsema Sor (Красная среда) - это самый главный для езидов праздник посвященный сотворению мира. По езидскому календарю мир был сотворен 6766 лет назад. Согласно мифологии Бог создал мир с помощью семи ангелов: <Вначале Бог создал семь ангелов, а затем с их помощью приступил к сотворению мира. Бог с помощью ангелов начали сотворение мира в субботу и завершили в среду. После сотворения мира Бог поставил во главе ангелов Малик Тауса и завещал ему быть покровителем езидов>. С этого дня езиды отсчитывают летоисчисление. Езидский Новый год начинается со среды. Дата его празднования приходится он на третью среду месяца Апрель.

Перед этим праздником в семьях пекут кулич (Kiloc), красят яйца во все цвета радуги и украшают свои дома свежими цветами.