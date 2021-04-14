Среда, 14 Апреля 2021 12:11

АрмИнфо.Новые власти Армении унаследовали "решение карабахского вопроса в тупиковом, поствоенном и предвоенном состоянии", завил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании парламента 14 апреля.

По сути, по его словам, перед Арменией последовательно ставилось условие уступить "зону безопасности - районов, без каких-либо предусловий и определения статуса Арцаха". Вместе с тем, в Баку перманентно заявляли, что не примут условие, при котором у Арцаха будет какой-либо статус - выше статуса автономной области. Таким образом, как подчеркнул Пашинян, войны 2020 года можно было бы избежать, если бы Ереван пошел на такие уступки.

Тупиковость ситуации, как указал Пашинян, признал еще в 2017 году Серж Саргсян в армянском парламенте. "По сути, уже в 2017 году в переговорном процессе Армения пришла к своей красной линии, и даже ее перешла", - отметил он, опять же ссылаясь на слова Сержа Саргсяна о том, что Армения неоднократно была близка к разрешению конфликта, но Азербайджан не соглашался "в ожидании больших уступок".

Как отметил Пашинян, в то время как власти РА убеждали армянское общество в том, что международное сообщество "давит на Баку" для того, чтобы привести противника его в конструктивное поле, на самом деле, начиная с 2011 года, в то время, когда Азербайджан стал взаимодействовать неконструктивно, перед Ереваном ставилось условие - идти на дополнительные уступки, чтобы вернуть Баку в конструктивное поле.