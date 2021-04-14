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 Среда, 14 Апреля 2021 10:24
Марианна Мкртчян

Сопредседатели МГ ОБСЕ заявили о готовности возобновить рабочие визиты в регион и напомнили о требовании своего беспрепятственного передвижения

Сопредседатели МГ ОБСЕ заявили о готовности возобновить рабочие визиты в регион и напомнили о требовании своего беспрепятственного передвижения

АрмИнфо.Сопредседатели Минской группы ОБСЕ заявили о готовности возобновить рабочие визиты в регион, включая Нагорный Карабах и прилегающие районы, для выполнения своих оценочных и посреднических функций. Об этом говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ - Игоря Попова (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрью Шофера (США).

В заявлении, распространившем ОБСЕ, отмечается, что сопредседатели с удовлетворением отмечают укрепление режима прекращения огня и внимательно следят за выполнением соглашения, достигнутого сторонами 9 ноября 2020 года.

Сопредседатели приветствуют значительные достижения в отношении возвращения останков погибших и прогресс по вопросам расселения лиц, перемещенных в результате конфликта, предоставления гуманитарной помощи и надлежащих условий жизни, а также конструктивные в обсуждениях, направленные на разблокирование транспортных и коммуникационных связей в регионе.

Сопредседатели напоминают сторонам, что необходимы дополнительные усилия для решения остающихся проблемных вопросов и создания атмосферы взаимного доверия, способствующей прочному миру. Речь, в частности идет: о возвращении всех военнопленных и других задержанных, в соответствии с положениями международного гуманитарного права; обмене всеми данными, необходимые для проведения эффективного разминирования регионов конфликта; снятие ограничений на доступ в Нагорный Карабах, в том числе для представителей международных гуманитарных организаций; сохранение и защита религиозного и культурного наследия; и налаживание прямых контактов и сотрудничества между сообществами, затронутыми конфликтом, а также другие меры по укреплению доверия между людьми.

Принимая во внимание условия своего мандата в ОБСЕ и стремление всех народов региона к стабильному, мирному и процветающему будущему, сопредседатели подчеркивают, что особое внимание следует уделять достижению окончательного всеобъемлющего и устойчивого урегулирования, на основе хорошо известных сторонам элементов и принципов.

В этой связи сопредседатели призывают стороны как можно скорее возобновить политический диалог на высоком уровне под эгидой сопредседателей. Они повторяют свое предложение организовать прямые двусторонние консультации под их эгидой, чтобы стороны могли совместно рассмотреть и согласовать структурированную повестку дня, отражающую их приоритеты, без предварительных условий.

Сопредседатели также выражают свою решительную поддержку продолжающейся деятельности и возможному расширению миссии Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ и призывают стороны предоставить полный доступ и поддержку его усилиям. Сопредседатели подчеркивают свою готовность возобновить рабочие визиты в регион, включая Нагорный Карабах и прилегающие районы, для выполнения своих оценочных и посреднических функций. В этой связи сопредседатели напоминают сторонам о требовании обеспечить беспрепятственный доступ и максимальную гибкость передвижения в отношении маршрутов поездок сопредседателей в соответствии с их мандатом и предыдущей практикой.

Отметим, что согласно муссируемой в СМИ информации, Азербайджан не предоставляет посредникам доступ на поездку в Нагорный Карабах через Лачинский коридор. Баку настаивает, чтобы впредь сопредседатели посещали Карабах через Азербайджан. 


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