Вторник, 13 Апреля 2021 16:20

АрмИнфо. В Национальном Собрании Армении неоднозначно отнеслись к кандидатуре Левона Буниатяна в качестве нового члена Комиссии по урегулированию общественных услуг (КРОУ). Кандидатура Буниатяна была выдвинута со стороны правящей партии <Мой шаг>.

Критика обрушилась на Буниатяна, в частности, ввиду того, что последний не смог ответить на ряд вопросов, ссылаясь на то, что пока не владеет информацией, так как еще не является членом КРОУ. Некоторые депутаты обвинили его в том, что Буниатян не подготовился к выступлению должным образом, что является неуважением в отношении депутатского корпуса. Часть парламентариев подвергла сомнению его готовность защищать интересы потребителей с точки зрения повышения тарифов на энергоресуры ввиду работы на протяжении нескольких лет в частных компаниях.

Однако сам Буниатян заверил, что в рамках своих полномочий намерен защищать интересы потребителей и, в случае избрания на пост члена КРОУ, руководствоваться исключительно законом. <Я двумя руками за то, чтобы не повышались тарифы на энергоносители, потому что это впоследствии негативно отразится на экономике страны, как для хозсубъектов, так и для потребителей. Я готов глубоко исследовать все инвестиционные программы, давать профессиональное заключение и в рамках своих полномочий противостоять росту тарифов>, - сказал он. В этом контексте Буниатян напомнил, что за время работы в ЗАО <Электрические сети Армении>, где он возглавлял технический блок, осуществил оптимизацию ряда процессов, которые вследствие не привели к дополнительным расходам, что могло отразиться на повышении тарифов.

Однако, согласно результатам тайного голосования, в котором из 132 депутатов приняли участие 52, кандидатура Левона Буниатяна не была поддержана со стороны большинства парламентариев. В частности, <за> проголосовало всего 13 депутатов, <против> - 36, 3 бюллетеня не были учтены.