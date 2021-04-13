Вторник, 13 Апреля 2021 15:53

АрмИнфо.Баку ожидает, что Минская группа ОБСЕ представит свои предложения по дальнейшему налаживанию мирной жизни в регионе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления в Университете ADA на конференции <Новый взгляд на Южный Кавказ: Постконфликтное развитие и сотрудничество>.

<Я думаю, есть области, в которых они (Минская группа ОБСЕ - ред.) могли бы сыграть свою роль в том, что касается постконфликтной ситуации. Не как группа, которая помогает разрешить конфликт, - конфликт уже разрешен. Когда я говорю о мирном соглашении с Арменией, если Армения будет рассматривать эту опцию, тут появилось бы много сфер деятельности для международных игроков - в том, что касается демаркации, делимитации, взаимодействия. Я надеюсь, они (представители Минской группы ОБСЕ - ред.) вскоре приедут к нам с некоторыми предложениями, и мы очень внимательно изучим эти предложения>, - сказал Алиев, передает haqqin.az.

В ходе свое выступления Алиев в очередной раз выразил притязания на суверенные территории Республики Армения, в частности на Сюник, Севан и Ереван. "Если мы возвращаемся в Зангезурский коридор, если мы используем эту дорогу, почему бы нам не вернуться в Ереван. Придет время, мы это сделаем. Я представляю свою позицию", - сказал он.

Напомним также, что в ходе последнего визита сопредседателей Минской группы в регион в начале текущего года, Ильхам Алиев обрушился на них с критикой, обвинив в бездействии. Он также заявил, что Азербайджан без посредников решил вопрос Карабаха и больше не нуждается в посреднической миссии сопредседателей, которые на 30 лет затянули урегулирование.