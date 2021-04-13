Вторник, 13 Апреля 2021 15:29

АрмИнфо.Международное сообщество должно обеспечить быстрое возвращение всех заключенных. Об этом на обсуждениях "Судьба армянских пленных в Азербайджане" в Европарламенте заявил глава группы дружбы ЕС- Армения, член Европейского парламента Лукас Фурлас.

"Трагедия пропавших без вести, подобная той, которая затрагивает Кипр с 1974 года, не должна повториться в Нагорном Карабахе", - сказал он.

В свою очередь исполнительный директор европейского офиса <Ай дат> Эгине Эвинян подчеркнула, что удержание Азербайджаном армянских пленных спустя несколько месяцев после окончания войны является актом продления войны с психологической точки зрения. При этом она добавила, что армянская диаспора разочарована пассивной и молчаливой позицией европейских стран поэтому безотлагательному гуманитарному вопросу.

"Европа может и должна добиваться большего, в том числе ради собственного авторитета, силы и жизнеспособности. Мы очень надеемся, что Европейский парламент как единое целое, наконец, также выразит свою позицию в отношении армянских пленных и призовет Азербайджан немедленно освободить армянских пленных и военнопленных", - заключила исполнительный директор EAFJD.

Как сообщает Европейская армянская федерация за справедливость и демократию, в ходе конференции было подчеркнуто, что удержание и жестокое обращение с армянскими пленными со стороны Азербайджана является военным преступлением, нарушающим обязательства в рамках Женевской конвенцией 1949 года. Также было отмечено, что явно нарушая Конвенцию и основные принципы прав человека, Азербайджан использует этот слишком деликатный гуманитарный вопрос для получения политической выгоды. Освобождение всех военнопленных, заложников и других задержанных предусмотрено заявлением о прекращении огня, заключенным 10 ноября 2020 года лидерами Армении, Азербайджана и России. Армянская сторона вернула всех военнопленных.

Как ранее писало АрмИнфо, обсуждения "Судьба армянских пленных в Азербайджане" были инициированы главой группы дружбы ЕС-Армения, членом Европарламента Лукасом Фурласом. Докладчиками выступили Лукас Фурлас, руководитель делегации по вопросам отношений с Южным Кавказом в Европарламенте Марина Кальюранд, омбудсмен РА Арман Татоян и исполнительный директор европейского офиса <Ай дат> Эгине Эвинян.