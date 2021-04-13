Вторник, 13 Апреля 2021 14:23

АрмИнфо.Официальный Ереван выступил с заявлением в связи с открытием в Баку трофейного “парка”, посвященного войне в Арцахе 2020 года.

Так, в заявлении МИД РА отмечается, что 12 апреля при участии президента Азербайджана в Баку открылся “парк”, посвященный войне в Арцахе, где наряду с армянской военной техникой выставлены манекены служащих армянских вооруженных сил, личные вещи солдат Армении и Арцаха и шлемы погибших армянских военнослужащих.

Официальный Ереван подчеркнул, что церемония открытия “парка” и выступление на ней президента Азербайджана показывают, что вышеуказанная акция направлена на публичное унижение памяти погибших в войне, пропавших без вести и пленных, попрание прав и достоинства их семей.

“В условиях, когда все еще не полностью преодолены последствия развязанной Азербайджаном войны против Арцаха и многочисленные армянские военнопленные удерживаются в Азербайджане, организация подобной “экспозиции” с элементами мародерства окончательно закрепляет за Азербайджаном место всемирного центра нетерпимости и ксенофобии. Подобное человеконенавистническое поведение высшего руководства Азербайджана красноречивее любого заявления или PR-кампании о мире, толерантности и мультикультурализме.

С одной стороны руководство Азербайджана выступает с заявлениями относительно возможного реваншизма со стороны Армении, а с другой- с помощью данной “выставки” предпринимает попытку монументализации реваншизма, человеконенавистничества и межэтнической ненависти. Подобные шаги свидетельствуют о том, насколько далеко руководство Азербайджана находится от собственных декларативных заявлений о постконфликтной ситуации, региональном мире и примирении”, - заключили в МИД РА.