Вторник, 13 Апреля 2021 13:28

АрмИнфо. Дальнейшее удержание армянских военнопленных должно стать “головной болью” Баку, завила депутат от фракции “Мой шаг” Национального Собрания Армении Татевик Айрапетян 13 апреля с трибуны парламента.

Для этого, по словам депутата, Армения должна активизировать свою работу на всевозможных международных площадках. “Вопрос нужно вывести с политической плоскости”,- заявила она, подчеркнув, что проблема гуманитарного характера и неисполнения Азербайджаном своих обязательств.

“Мы все находимся в одной лодке, и если корабль пойдет ко дну, мы утонем вместе”, - заявила Татевик Айрапетян. В этом контексте, для нее неприемлема попытка ряда политических сил спекулировать темой и для накопления политических дивидендов переложить вину за развязывание военных действий на действующую власть, таким образом, выставив Армению, как государство, агрессором в глазах международного сообщества.

Между тем, как указала парламентарий, Армения имеет дело с Азербайджаном – государством, которое давно является фашистским, проявляющим себя агрессивно и не раз заявляющим о своих планах начать войну. “Алиев с 2003 года готовился к войне”, - подчеркнула провластный депутат. Вместе с тем, по ее словам, никогда ранее фактор Турции в подстрекательстве к войне не был столь существенным, как в 2020 году.

На вопрос о том, почему лидер Армении премьер-министр Никол Пашинян – страны, гаранта безопасности Арцаха, так и не разу не побывал в послевоенном Арцахе, не поинтересовался, как живется арцахцу, Айрапетян с уверенностью отметила, что “даже не посетив Арцах Никол Пашинян очень хорошо проинформирован о том, что там происходит”.