Вторник, 13 Апреля 2021 13:25

АрмИнфо. Открытие так называемого «военного парка» в Баку - очередное проявление болезненной армянофобии азербайджанских властей, которое, с одной стороны, выражает огромную ненависть к армянам в азербайджанском обществе, с другой – является источником этой ненависти. Об этом говорится в заявлении офиса Омбудсмена Арцаха.

“При этом удивляет не столько абсолютное неуважение диктатора Азербайджана к человечеству, сколько равнодушие и терпимость цивилизованного мира.

На глазах у всего мира Ильхам Алиев с фашистским цинизмом публично оскорбляет, унижает достоинство целой нации, сознательно причиняет страдания родственникам погибших солдат, пропавших без вести лиц и военнопленных.

Вместо соболезнований и криков об универсальности прав человека, международное сообщество обязано должным образом оценить зверства, совершенные Азербайджаном, и привлечь Баку к ответственности за преступления против человечности, совершенные во время 44-дневной войны”, - отмечается в заявлении ЗПЧ Арцаха.

Отметим, что накануне Алиев посетил так называемый “Парк”, посвященном Арцахской войне, где были представлены трофеи с последней азербайджанской агрессии в отношении Арцаха. Там же демонстрировались макеты армянских военных, представленных в унизительной форме.

На данные вопиющие действия азербайджанского авторитарного лидера отреагировали лишь журналисты зарубежных изданий и правозащитники, которые подвергли резкой критике Алиева.

“Это глубоко омерзительно и напоминает о коллекции шлемов у основания “Арки Победы” в Багдаде, которые, по утверждению Саддама, принадлежали иранским солдатам, погибшим в войне 1980-88 годов”, - написал в Твиттере журналист Bloomberg Бобби Гош.

“Я почти перестал комментировать в Твиттере тему Армения-Азербайджан (слишком много линчевателей с обеих сторон), но это действительно удручает. Стрельба прекратилась, но менталитет победа=унижение другого продолжает жить”, - отметил Томас де Ваал.

“Неудивительно, что так много азербайджанских солдат зафиксировали свои жестокие военные преступления. Этот вид разврата поощряется и отмечается на государственном уровне”, - написал журналист-расследователь Линдси Снелл.

“Так выглядят не победители, а военные преступники: Президент Азербайджана Алиев построил в Баку собственный парк развлечений: каски армянских солдат, восковые куклы в армянской форме и магазин...Меня тошнит”, - возмутилась режиссер и правозащитник из Германии Дюнез Теккал.

«Спустя пять месяцев после окончания войны Алиев все еще носит военную форму, в то время азербайджанские официальные лица настаивают на том, что они очень много работают над примирением... По сути, это пример того, почему глупо думать, что когда-либо армяно-азербайджанское т примирение возможно, пока Алиев находится у власти…”- написал журналист Guardian и CNN Нил Хауер.