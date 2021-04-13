Вторник, 13 Апреля 2021 11:50

АрмИнфо.Последние развития вокруг армянских военнопленных, удерживаемых в Азербайджане, показали, что, на самом деле, "они являются заложниками в руках русско-турецкого тандема", заявил независимый депутат Национального Собрания Армении Арман Бабаджанян 13 апреля с трибуны парламента.

"Москва не способна осуществить взятую на себя Трехсторонним соглашением- заявлением от 9 ноября 2020 года роль посредника - миротворца. Соответственно этому заявлению Москва должна была гарантировать возвращение наших плененных соотечественников на Родину. Москва, а не Пекин, Вашингтон, Париж или Лондон должны были это гарантировать",- заявил он. Так, по его словам, "Армения, которая оказалась в российско-турецких щипцах", не способна в одиночку решить этот вопрос.

В данном контексте, как считает Бабаджанян, Армения, в данной ситуации, должна незамедлительно объявить о прекращении всякого рода политических переговоров и обсуждений до возвращения последнего плененного соотечественника. Парламентарий убежен - Алиев будет использовать вопрос пленных для обеспечения напряжённой ситуации в предвыборный период. "Этим воспользуются внутренние враги Армении",- указал он.

Исходя из этого независимый депутат призывает днем ранее задуматься не только над военным, экономическим, но и "реваншом новых геополитических ориентиров и уже с помощью новых партнеров собраться с силами и восстановить способность к противостоянию".