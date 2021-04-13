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 Вторник, 13 Апреля 2021 11:49
Марианна Мкртчян

Посол Казахстана и глава Центрабанка Армении обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в финансово-банковской сфере

Посол Казахстана и глава Центрабанка Армении обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в финансово-банковской сфере

АрмИнфо.Посол Казахстана в РА Болат Иманбаев провел встречу с председателем Центрального Банка Армении Мартыном Галстяном, в ходе которой были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в финансово-банковской сфере.

Как сообщает пресс-служба посольства Казахстана в РА, во время беседы стороны отметили эффективное взаимодействие Национального Банка Казахстана и Центрального Банка Армении как на двусторонней основе, так и на многосторонних площадках, а также большой потенциал и перспективы роста инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами на интеграционном пространстве ЕАЭС.

Галстян выразил надежду на дальнейшее укрепление казахстанско-армянских отношений и готовность максимально использовать для этого все имеющиеся возможности и инструменты. В этих целях он подчеркнул важность поиска и реализации "нишевых" проектов для бизнес-структур двух стран, в особенности в сферах сельского хозяйства, туризма и высоких технологий.

Посол проинформировал собеседника о благоприятном инвестиционном климате и мерах государственной поддержки инвестиций в Казахстане, достижениях в социально- экономическом развитии страны и политических и демократических реформах президента Касым-Жомарт Токаева, которые были высоко оценены армянской стороной. В ходе встречи Мартын Галстян был ознакомлен с запланированными юбилейными мероприятиями в рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана в этом году, а также с международными инициативами РК.


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