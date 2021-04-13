Вторник, 13 Апреля 2021 11:49

АрмИнфо.Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о наличии определенных вопросов по урегулированию в Карабахе после войны, нуждающихся в решении.

"Постконфликтная ситуация очень хрупкая. Перемирие соблюдается, но есть еще много вопросов, нуждающихся в решении после конфликта", - сказал президент Ильхам Алиев во вторник на конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ: Постконфликтное развитие и сотрудничество", сообщает Интерфакс-Азербайджан.

Президент Ильхам Алиев добавил, что Азербайджан готов подписать мирное соглашение с Арменией по Карабаху, но не видит ответных шагов от Еревана. "Я уже говорил, что мы готовы подписать мирное соглашение. Но мы не видим ответных шагов от Еревана. Наоборот, от премьер-министра Армении звучат агрессивные, заявления главы МИД говорят об азербайджанофобии, тюркофобии", - подчеркнул Алиев, забыв, что не далее как вчера, именно он гордо позировал на камеры на фоне макетов армянских военных, представленных в унизительных форме в так называемом "Парке", посвященном Арцахской войне.

Быстро поменяв так называемый миролюбивый тон, азербайджанский диктатор вместе с тем предостерег Армению от попыток реванша в Карабахе.