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АрмИнфо.Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о наличии определенных вопросов по урегулированию в Карабахе после войны, нуждающихся в решении.
"Постконфликтная ситуация очень хрупкая. Перемирие соблюдается, но есть еще много вопросов, нуждающихся в решении после конфликта", - сказал президент Ильхам Алиев во вторник на конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ: Постконфликтное развитие и сотрудничество", сообщает Интерфакс-Азербайджан.
Президент Ильхам Алиев добавил, что Азербайджан готов подписать мирное соглашение с Арменией по Карабаху, но не видит ответных шагов от Еревана. "Я уже говорил, что мы готовы подписать мирное соглашение. Но мы не видим ответных шагов от Еревана. Наоборот, от премьер-министра Армении звучат агрессивные, заявления главы МИД говорят об азербайджанофобии, тюркофобии", - подчеркнул Алиев, забыв, что не далее как вчера, именно он гордо позировал на камеры на фоне макетов армянских военных, представленных в унизительных форме в так называемом "Парке", посвященном Арцахской войне.
Быстро поменяв так называемый миролюбивый тон, азербайджанский диктатор вместе с тем предостерег Армению от попыток реванша в Карабахе.
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|Третий президент Армении и посол России обсудили вопросы региональной безопасности
|Арман Татоян: "Парк" в Баку, посвященный карабахской войне, подтверждает геноцидальную политику Азербайджана в отношении населения Армении и Арцаха
|Директор Фонда страхования военнослужащих подал в отставку
|В Европарламенте обсудят "Судьбу армянских пленных в Азербайджане"
|В СК Армении завершено расследование дела в отношении двух сирийских террористов- наемников, участвующих в азербайджанской агрессии против Арцаха
|Алиеву ли говорить о военных преступления в ходе войны?
|Получи сейчас, оплати потом - ту же сумму
|Мария Захарова: Спутники, ракеты и улыбка Гагарина - это всё было общее и принадлежало всем 15 республикам СССР
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Генпрокуратура Армении: В 2020 году на 11,9% сократилось число уголовных дел коррупционного характера
|Лукашенко едет в Азербайджан
|Городской Совет САР Сочи поддержит выдвижение Константина Затулина на участие в праймериз "Единой России" и выборах в Госдуму VIII созыва
|Аналитик: Сотрудничая с Турцией на нескольких фронтах, Россия пытается избежать новых проблем
|Минздрав опроверг информацию об отказе Армении запустить в стране совместное с Россией производство антиковидной вакцины <Спутник V>
|Российский политолог: Поддержка Турцией Украины - свидетельство геополитического окружения России
|Начальники Генштабов ОДКБ в Кубинке обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в Восточно-Европейском, Кавказском и Центрально-Азиатском регионах
|Посол России: Вопрос о предоставлении Армении российской вакцины против коронавируса обсуждается по линии профильных ведомств
|Посол России в Армении вновь подчеркнул приоритетность вопроса возвращения армянских пленных
|Президент Армении решил проверить конституционность Закона "О внесении изменений и дополнений в Судебный кодекс РА"
|АРМЕНАЛ рекультивирует неиспользуемые земли
|В этот день 60 лет назад состоялся первый полет человека в Космос
|За сутки в Армении зарегистрировано 510 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 873 человека
|МВД Арцаха выступило с разъяснениями в связи с обстрелом ВС Азербайджана жителей Сарушена
|В Следственном комитете Армении представили детали гибели дочери генерал- лейтенанта ФСБ РФ
|Карасин: Сопредседатели МГ ОБСЕ могли бы сыграть полезную роль в урегулировании ситуации в Карабахе
|В парламенте Грузии обсудят ситуацию в регионе на фоне событий в Нагорном Карабахе
|Скончался известный армянский дипломат Арман Навасардян
|АНК, возглавляемая Левоном Тер-Петросяном, не исключает участия в парламентских выборах
|Рустам Бадасян: В 2020 году в Армении зарегистрировано наименьшее количество заключенных в УИУ в расчете на 100 тыс. жителей
|МИД Бельгии предоставит грант для помощи военнослужащим, получившим ранение и инвалидность в ходе Арцахской войны
|МЧС Армении: Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта
|Глава Генштаба ВС Армении встретился с родителями пленных и пропавших без вести военнослужащих
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|Конверс Банк. Новая акция для женщин
|Банк ВТБ (Армения) является лидером по количеству упоминаний в СМИ за 1-ый квартал 2021 года
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