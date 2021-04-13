Вторник, 13 Апреля 2021 10:20

АрмИнфо. Так называемый "Парк" в Баку, посвященный Арцахской войне, является доказательством азербайджанской политики геноцида и арменофобии, поддерживаемой на государственном уровне. Об этом говорится в заявлении Защитника прав человека Армении Армана Татояна.

Так, в заявлении, констатируется, что 12 апреля 2021 года в Баку открылся так называемый <выставочный парк>, посвященный войне сентября-ноября 2020 года.

"В "Парке", наряду с армянской военной техникой, выставлены манекены армянских военнослужащих, которые представлены в унизительной форме. Все сделано с целью обеспечения максимально широкой огласки. Из опубликованных видео и фото видно, что "экспонаты" в "Парке" выставлены с целью разжигания ненависти и вражды к жителям Армении и Арцаха. Демонстрации сделаны с цинизмом, чтобы публично унизить память жертв войны, пропавших без вести и пленных, нарушить права и достоинство их семей. Личные вещи солдат Армении и Арцаха демонстрируются с таким же цинизмом, и каски убитых солдат выставлены с осознанием того, что это нанесет дополнительные страдания их семьям, армянскому и арцахскому обществу и вызовет новую волну ненависти в азербайджанском обществе", - отметил Татоян.

При это он добавил, что власти Азербайджана показывают в открывшемся "Парке" также сцены с армянскими пленными. "Это заслуживает особенного осуждения на фоне того, что военнопленные - военнослужащие и гражданские лица - по-прежнему содержатся в Азербайджане незаконно. Это является грубым нарушением международных требований в области прав человека.

Для властей Азербайджана было очевидно, что этот деликатный вопрос причинит душевную боль и страдания семьям пропавших без вести и пленных, а также армянскому обществу в целом", -считает Омбудсмен Армении.

Также подчеркивается, что в адрес Защитника прав человека РА поступили многочисленные жалобы и сигналы подобного содержания, а также были зарегистрированы тревожные публикации в социальных сетях.

"Мониторинг аппарата Защитника прав человека выявил в азербайджанских социальных сетях публикации о выставке (мы опубликуем эти доказательства отдельно), которые только приветствуют и поощряют инициативу президента Азербайджана, а комментарии свидетельствуют об очевидном разжигании ненависти и враждебности по отношению к армянам.

Открытие такого "Парка" наглядно подтверждает факт существования в Азербайджане государственной политики институциональной арменофобии и пропаганды вражды. Эта политика последовательно реализуется в течение многих лет, что подтверждается конкретными доказательствами.

Именно последствиями этой политики стали зверства и пытки, убийства армянских военных и мирных жителей, совершенные военнослужащими Вооруженных сил Азербайджана во время войны сентября-ноября 2020 г., апрельской войны 2016 г. или других азербайджанских вооруженных нападений. Именно враждебность, поддерживаемая на государственном уровне, и является причиной того, что азербайджанские военные жестоко пытали и убивали армянских военнослужащих, мирных жителей, совершая это с открытыми лицами, исключительным цинизмом, даже не задумываясь об ответственности, будучи уверенными, что удостоятся за это будут только хвалить.

Таким образом, "экспонаты" в "Парке", посвященные войне сентября-ноября 2020 года, подтверждают политику геноцида Азербайджана в отношении всего населения Армении и Арцаха.

Это абсолютно порочное явление лишний раз доказывает, что мы не должны позволять себе обманываться ложным азербайджанским миролюбием: это просто завеса для международного сообщества", - подчеркнул Татоян.

Сообщается, что данное заявление Защитника прав человека Армении будет направлено в международные структуры - с привлечением особого внимания к тому, что именно подобные шаги азербайджанских властей ведут к пыткам, жестокости, однозначно нарушают мир и солидарность в регионе.