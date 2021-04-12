Понедельник, 12 Апреля 2021 20:30

АрмИнфо. В Следственном комитете Армении завершено расследование уголовного дела в отношении двух террористов-наемников Мухраба Мухаммада аь-Шхери и Юсефа Алабета аль-Хаджи (граждане Сирии) участвующих на стороне Азербайджана в агрессии против Арцаха.

Как сообщает пресс-служба СК, в рамках всестороннего и объективного следствия установлено, что указанные лица, не являясь гражданами Азербайджана, не проживая на его территории постоянно, не будучи привлечены на службу в армию Азербайджана, но являясь гражданами Сирийской Арабской Республики, не будучи направлены властями Сирии или иного государства с целью выполнения официальных обязанностей в составе ВС АР, за материальное возмещение, в составе вооруженной группировки участвовали в агрессивной войне, развязанной руководством Азербайджана 27 сентября 2020 г против Республики Армения и Республики Арцах.

Отмечается, что в ходе агрессии, их действия были направлены на ликвидацию или нанесение тяжких увечий не участвовавшим непосредственно в боевых действиях лицам, а подобные действия по своему характеру и цели были направлены против мирного населения, для его террора, дестабилизации ситуации в Армении и Арцахе.

Обоим предъявлены обвинения по п.1 ч.3 статьи 217 УК РА, статье 389 УК РА, п.1 ч.1 статьи 34-390 УК РА, п.1 ч.3 статьи 34-390 УК РА, ч.3 статьи 395 УК РА. Дело с обвинительным заключением передано прокурору для отправки в суд.