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 Понедельник, 12 Апреля 2021 14:43
Марианна Мкртчян

Лукашенко едет в Азербайджан

Лукашенко едет в Азербайджан

АрмИнфо.Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 апреля направится с визитом в Азербайджан.

Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, двухдневная программа предполагает насыщенную переговорную повестку. В частности, глава белорусского государства Александр Лукашенко и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут две встречи.  Одна из них состоится сразу по прибытии белорусского лидера в Баку. В неформальной обстановке главы государств обсудят основные направления белорусско-азербайджанских отношений и стратегические вопросы двустороннего сотрудничества.

Официальная часть переговоров запланирована на среду. Встреча президентов пройдет в узком и расширенном составах с участием членов делегаций. Основное внимание будет уделено расширению торгово-экономического взаимодействия и наполнению сотрудничества новым содержанием. Стороны рассмотрят вопросы промышленной кооперации, реализацию текущих и перспективные проекты в области производства и поставок продовольствия, переработки сельскохозяйственной продукции. Затронут и не менее актуальные темы: сотрудничество в здравоохранении, научно-технической, образовательной и туристической сферах.

Главы государств также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. По итогам переговоров ожидается подписание двусторонних документов. 

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