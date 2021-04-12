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АрмИнфо.Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 апреля направится с визитом в Азербайджан.
Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, двухдневная программа предполагает насыщенную переговорную повестку. В частности, глава белорусского государства Александр Лукашенко и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут две встречи. Одна из них состоится сразу по прибытии белорусского лидера в Баку. В неформальной обстановке главы государств обсудят основные направления белорусско-азербайджанских отношений и стратегические вопросы двустороннего сотрудничества.
Официальная часть переговоров запланирована на среду. Встреча президентов пройдет в узком и расширенном составах с участием членов делегаций. Основное внимание будет уделено расширению торгово-экономического взаимодействия и наполнению сотрудничества новым содержанием. Стороны рассмотрят вопросы промышленной кооперации, реализацию текущих и перспективные проекты в области производства и поставок продовольствия, переработки сельскохозяйственной продукции. Затронут и не менее актуальные темы: сотрудничество в здравоохранении, научно-технической, образовательной и туристической сферах.
Главы государств также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. По итогам переговоров ожидается подписание двусторонних документов.
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|В Следственном комитете Армении представили детали гибели дочери генерал- лейтенанта ФСБ РФ
|Карасин: Сопредседатели МГ ОБСЕ могли бы сыграть полезную роль в урегулировании ситуации в Карабахе
|В парламенте Грузии обсудят ситуацию в регионе на фоне событий в Нагорном Карабахе
|Скончался известный армянский дипломат Арман Навасардян
|АНК, возглавляемая Левоном Тер-Петросяном, не исключает участия в парламентских выборах
|Рустам Бадасян: В 2020 году в Армении зарегистрировано наименьшее количество заключенных в УИУ в расчете на 100 тыс. жителей
|МИД Бельгии предоставит грант для помощи военнослужащим, получившим ранение и инвалидность в ходе Арцахской войны
|МЧС Армении: Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта
|Глава Генштаба ВС Армении встретился с родителями пленных и пропавших без вести военнослужащих
|За сутки в Армении подтвердилось 1 009 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 1 020
|Молодежь Азербайджана: <Иван - иди домой!>
|Путин обсудил с Эрдоганом урегулирование в Нагорном Карабахе
|Конверс Банк. Новая акция для женщин
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|Независимый депутат подтвердила: Мурадов не был информирован по вопросу возвращения военнопленных
|Омбудсмен Армении обратился в Комитет министров СЕ по вопросу незамедлительного возвращения всех пленных из Азербайджана
|В Москве ответили Ричарду Хогланду
|И человек и локомотив: Руководство ЮКЖД присвоило электровозу почетное имя Амбарцума Кандиляна
|Перед зданием Минобороны Армении сложилась напряженная ситуация
|Рустам Мурадов назвал ложной провокацией сообщение армянских властей о возвращении группы военнопленных из Баку
|"С Турцией надо говорить" - Глава постоянной парламентской комиссии по обороне и безопасности Армении
|Президент Армении и посол США обсудили актуальные вопросы региональной повестки
|Председатель Госдумы России проведет переговоры с коллегой из Армении
|Были договоренности по вопросу возвращения армянских пленных, но они были нарушены – Андраник Кочарян
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|АРФ "Дашнакцутюн" решительно осуждает протурецкую политику режима Пашиняна
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|Минобороны Армении опровергает информацию о прибытии в Ереван турецко- азербайджанской делегации
|Родители пропавших без вести военнослужащих перекрыли железнодорожные пути по маршруту Гюмри-Ереван
|Родители и родственники погибших и без вести пропавших продолжают парализовывать деятельность Минобороны Армении
|Генеральный прокурор России прибыл в Баку после визита в Ереван
|Путин и Алиев обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха с учетом итогов армяно- российских переговоров в Москве
|Генпрокурор РФ отметил важность полноценной реализации 8-го пункта Трехстороннего соглашения от 9 ноября
|Визит Министра иностранных дел Исламской Республики Иран в Туркменистан
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