Понедельник, 12 Апреля 2021 13:55

АрмИнфо. Сотрудничая с Турцией параллельно на нескольких фронтах, Россия пытается избежать вознкновения для себя новых проблем. Подобное мнение выразил АрмИнфо главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

"Мы видим, что война в Карабахе осенью прошлого года естественным образом изменила достаточно многое. Причем, как, собственно, в воюющих странах, так и в регионе, в целом. И на фоне достаточно неспокойной ситуации в Донбассе, для Москвы сохранение мира в зоне карабахского конфликта и на Южном Кавказе, в целом, крайне важно. Важно решение проблем политическим путем, поскольку выход за его рамки является крайне нежелательным для нас сценарием", - подчеркнул он.

В свете возникшей после войны масштабной повестки для обсуждений между Арменией и Россией, Лукьянов расценивает недавний визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву и, в целом, обсуждения в формате взаимных визитов двух лидеров как крайне важные. Дополнительную интригу московскому вояжу Пашиняна, на его взгляд, придает ожидающееся проведение в Армении внеочередных выборов на фоне наличия многих шероховатостей на внутриполитическом поле республики.

В этом свете, встреча, по оценкам аналитика, представляла для собеседников обоюдный интерес. И если для Москвы интересно прощупывание внутриполитических и предвыборных настроений в Армении, то для властей Армении важно понять отношение к этим настроениям России. Согласно Лукьянову, это отношение будет оставаться в рамках неукоснительного соблюдения суверенитета и невмешательства во внутренние дела Армении.

В целом, углубление армяно-российских отношений, на его взгляд, продолжает оставаться частью переговорной повестки. В первую очередь в силу безусловного наличия обоюдного в этом интереса. И в этом свете, и в данном направлении существует множество вопросов, подлежащих обсуждению сначала в двустороннем, а потом и в многостороннем формате.

"Мы понимаем, что главным для России вопросом и темой среди множества вопросов и тем является деблокада коммуникаций. Именно вокруг этого вопроса сегодня идут самые тяжелые переговоры, что привело к необходимости визита нашего вице-премьера Алексея Оверчука в Армению и Азербайджан. Важно обеспечение безопасности Армении. Важно выполнить обязательства Москвы в данном направлении, усилив военное присутствие в республике. Есть множество экономических и политических вопросов, есть вопрос армянских пленных. Все это необходимо было обсудить с целью выхода на взаимоприемлемые решения", - подытожил Лукьянов.

7 апреля в Москве состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе почти 4-х часовых переговоров собеседники обсудили восстановление торгово-экономических связей и транспортных коммуникаций, нормализацию ситуации в Арцахе при помощи миротворцев, перспективы взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.