Понедельник, 12 Апреля 2021 13:46

АрмИнфо. Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян опровергла информацию АрмИнфо о том, что армянская сторона отклонила предложение Российской Федерации запустить в стране производство антиковидной вакцины. Об этом она заявила в ходе пресс- конференции 12 апреля.

<Армения ни от чего не отказывалась. Наши коллеги с Министерством экономики ведут переговоры на предмет организации производства. Но мы понимаем, что это должно быть при наличии профессионального и производственного потенциала, и соответствующих инфраструктур>, - сказала министр.

При этом Анаит Аванесян выразила надежду, что фармацевтические компании Армении, понимая важность процесса вакцинации в стране, проявят интерес к открытию совместных производств и осуществят инвестиции.

Напомним, что как ранее сообщало АрмИнфо, в рамках ЕАЭС российская сторона предложила Армении создать совместное предприятие по производству <Спутник V>. Более того, финансирование этого проекта готов взять на себя Евразийский Банк Развития (ЕАБР). Это предложение озвучила и официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина. Информацию подтвердили и непосредственно в департаменте промышленной политики ЕЭК, отметив, что армянская сторона официально так и не ответила на предложение, лишь сообщив, что страна, якобы, не в состоянии наладить такое производство в связи с отсутствием производственных возможностей и необходимых компетенций.

Между тем, в самом Минздраве тогда сообщили, что не разделяют мнения о том, что Армения не в состоянии наладить выпуск <Спутника V>.

Отметим, что Армения импортировала уже 24 тыс. доз британо-шведской вакцины AstraZeneca и 15 тыс. доз российской <Спутник V>. Вскоре, как отметила глава здравоохранительного ведомства, ожидаются поставки вакцины Novavax американского производства, а также имеются договоренности с китайской стороной. Процесс вакцинации, по словам министра, в Ереване начнется 13 апреля, в областях - 14 апреля. В частности для препарата AstraZeneca ввиду результатов различных исследований будут применяться возрастные ограничении - вакцинироваться британо-шведской инъекцией будут граждане возрастом от 55 лет.

По последним данным в Армении число случаев заражения коронавирусом достигло 203 327, что составляет 22,4% из общего числа сдавших тест, выздоровело - 182 836 человек (89,9%), скончалось - 3753 (1,8%).