Понедельник, 12 Апреля 2021 11:17

АрмИнфо.МВД Арцаха выступило с разъяснениями в связи с обстрелом ВС Азербайджана жителей села Сарушен.

Так, согласно ведомству, 7 апреля в районе 09:40 по местному времени азербайджанцы открыли огонь с территории села Саргсашен, оккупированного Азербайджаном, по осуществляющим сельскохозяйственные работы на полях общины Сарушен жителям села - 65-летнему шурину Адамовичу Саркисяну и 36-летнему Виталию Алёшевичу Арутюняну.

"Азербайджанская сторона применила пулемет, в результате чего было разбито левое боковое стекло трактора, принадлежащего В. Арутюняну.

Следователи Аскеранского райотдела полиции МВД РА допросили пострадавших, подготовили соответствующие материалы, составили протокол для представления командованию миротворческого контингента РФ.

Кроме того, по распоряжению министра внутренних дел Карена Саркисяна в усиленном режиме будет продолжена служба полицейских, несущих службу на внутригосударственной трассе Шош-Сарушен-Кармир Шука. Отметим, что это второй инцидент между армянами и азербайджанцами на указанном участке дороги", - говорится в сообщении МВД Арцаха.

Село Сарушен расположено на границе, мимо села ежедневно направляются к Шуши азербайджанцы. После войны село снова было полностью заселено.