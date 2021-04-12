|Директор Фонда страхования военнослужащих подал в отставку
|В Европарламенте обсудят "Судьбу армянских пленных в Азербайджане"
|В СК Армении завершено расследование дела в отношении двух сирийских террористов- наемников, участвующих в азербайджанской агрессии против Арцаха
|Алиеву ли говорить о военных преступления в ходе войны?
|Получи сейчас, оплати потом - ту же сумму
|Мария Захарова: Спутники, ракеты и улыбка Гагарина - это всё было общее и принадлежало всем 15 республикам СССР
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Генпрокуратура Армении: В 2020 году на 11,9% сократилось число уголовных дел коррупционного характера
|Лукашенко едет в Азербайджан
|Городской Совет САР Сочи поддержит выдвижение Константина Затулина на участие в праймериз "Единой России" и выборах в Госдуму VIII созыва
|Аналитик: Сотрудничая с Турцией на нескольких фронтах, Россия пытается избежать новых проблем
|Минздрав опроверг информацию об отказе Армении запустить в стране совместное с Россией производство антиковидной вакцины <Спутник V>
|Российский политолог: Поддержка Турцией Украины - свидетельство геополитического окружения России
|Начальники Генштабов ОДКБ в Кубинке обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в Восточно-Европейском, Кавказском и Центрально-Азиатском регионах
|Посол России: Вопрос о предоставлении Армении российской вакцины против коронавируса обсуждается по линии профильных ведомств
|Посол России в Армении вновь подчеркнул приоритетность вопроса возвращения армянских пленных
|Президент Армении решил проверить конституционность Закона "О внесении изменений и дополнений в Судебный кодекс РА"
|АРМЕНАЛ рекультивирует неиспользуемые земли
|В этот день 60 лет назад состоялся первый полет человека в Космос
|За сутки в Армении зарегистрировано 510 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 873 человека
|МВД Арцаха выступило с разъяснениями в связи с обстрелом ВС Азербайджана жителей Сарушена
|В Следственном комитете Армении представили детали гибели дочери генерал- лейтенанта ФСБ РФ
|Карасин: Сопредседатели МГ ОБСЕ могли бы сыграть полезную роль в урегулировании ситуации в Карабахе
|В парламенте Грузии обсудят ситуацию в регионе на фоне событий в Нагорном Карабахе
|Скончался известный армянский дипломат Арман Навасардян
|АНК, возглавляемая Левоном Тер-Петросяном, не исключает участия в парламентских выборах
|Рустам Бадасян: В 2020 году в Армении зарегистрировано наименьшее количество заключенных в УИУ в расчете на 100 тыс. жителей
|МИД Бельгии предоставит грант для помощи военнослужащим, получившим ранение и инвалидность в ходе Арцахской войны
|МЧС Армении: Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта
|Глава Генштаба ВС Армении встретился с родителями пленных и пропавших без вести военнослужащих
|За сутки в Армении подтвердилось 1 009 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 1 020
|Молодежь Азербайджана: <Иван - иди домой!>
|Путин обсудил с Эрдоганом урегулирование в Нагорном Карабахе
|Конверс Банк. Новая акция для женщин
|Банк ВТБ (Армения) является лидером по количеству упоминаний в СМИ за 1-ый квартал 2021 года
|Независимый депутат подтвердила: Мурадов не был информирован по вопросу возвращения военнопленных
|Омбудсмен Армении обратился в Комитет министров СЕ по вопросу незамедлительного возвращения всех пленных из Азербайджана
|В Москве ответили Ричарду Хогланду
|И человек и локомотив: Руководство ЮКЖД присвоило электровозу почетное имя Амбарцума Кандиляна
|Перед зданием Минобороны Армении сложилась напряженная ситуация
|Рустам Мурадов назвал ложной провокацией сообщение армянских властей о возвращении группы военнопленных из Баку
|"С Турцией надо говорить" - Глава постоянной парламентской комиссии по обороне и безопасности Армении
|Президент Армении и посол США обсудили актуальные вопросы региональной повестки
|Председатель Госдумы России проведет переговоры с коллегой из Армении
|Были договоренности по вопросу возвращения армянских пленных, но они были нарушены – Андраник Кочарян
|Прогноз: В преддверие большого кризиса в отношениях США - Турция ничего не исключено
|Вопрос возвращения военнопленных - "ахиллесова пята" армянского общества
|АРФ "Дашнакцутюн" решительно осуждает протурецкую политику режима Пашиняна
|Парламентарий: Отказываться от признания Геноцида Армения не собирается
|В Армении продолжают сохраняться высокие тепы распространения коронавируса
|Минобороны Армении опровергает информацию о прибытии в Ереван турецко- азербайджанской делегации
|Родители пропавших без вести военнослужащих перекрыли железнодорожные пути по маршруту Гюмри-Ереван
|Родители и родственники погибших и без вести пропавших продолжают парализовывать деятельность Минобороны Армении
|Генеральный прокурор России прибыл в Баку после визита в Ереван
|Путин и Алиев обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха с учетом итогов армяно- российских переговоров в Москве
|Генпрокурор РФ отметил важность полноценной реализации 8-го пункта Трехстороннего соглашения от 9 ноября
|Визит Министра иностранных дел Исламской Республики Иран в Туркменистан
|ARARAT собрал всех "Под одним небом": В мировой онлайн прокат выходит фильм Александра Ханта "Under One Sky"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Никол Пашинян: Вопрос Арцаха был одним из основных тем обсуждения с президентом РФ
|Читать больше
АрмИнфо.МВД Арцаха выступило с разъяснениями в связи с обстрелом ВС Азербайджана жителей села Сарушен.
Так, согласно ведомству, 7 апреля в районе 09:40 по местному времени азербайджанцы открыли огонь с территории села Саргсашен, оккупированного Азербайджаном, по осуществляющим сельскохозяйственные работы на полях общины Сарушен жителям села - 65-летнему шурину Адамовичу Саркисяну и 36-летнему Виталию Алёшевичу Арутюняну.
"Азербайджанская сторона применила пулемет, в результате чего было разбито левое боковое стекло трактора, принадлежащего В. Арутюняну.
Следователи Аскеранского райотдела полиции МВД РА допросили пострадавших, подготовили соответствующие материалы, составили протокол для представления командованию миротворческого контингента РФ.
Кроме того, по распоряжению министра внутренних дел Карена Саркисяна в усиленном режиме будет продолжена служба полицейских, несущих службу на внутригосударственной трассе Шош-Сарушен-Кармир Шука. Отметим, что это второй инцидент между армянами и азербайджанцами на указанном участке дороги", - говорится в сообщении МВД Арцаха.
Село Сарушен расположено на границе, мимо села ежедневно направляются к Шуши азербайджанцы. После войны село снова было полностью заселено.
|Директор Фонда страхования военнослужащих подал в отставку
|В Европарламенте обсудят "Судьбу армянских пленных в Азербайджане"
|В СК Армении завершено расследование дела в отношении двух сирийских террористов- наемников, участвующих в азербайджанской агрессии против Арцаха
|Алиеву ли говорить о военных преступления в ходе войны?
|Получи сейчас, оплати потом - ту же сумму
|Мария Захарова: Спутники, ракеты и улыбка Гагарина - это всё было общее и принадлежало всем 15 республикам СССР
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Генпрокуратура Армении: В 2020 году на 11,9% сократилось число уголовных дел коррупционного характера
|Лукашенко едет в Азербайджан
|Городской Совет САР Сочи поддержит выдвижение Константина Затулина на участие в праймериз "Единой России" и выборах в Госдуму VIII созыва
|Аналитик: Сотрудничая с Турцией на нескольких фронтах, Россия пытается избежать новых проблем
|Минздрав опроверг информацию об отказе Армении запустить в стране совместное с Россией производство антиковидной вакцины <Спутник V>
|Российский политолог: Поддержка Турцией Украины - свидетельство геополитического окружения России
|Начальники Генштабов ОДКБ в Кубинке обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в Восточно-Европейском, Кавказском и Центрально-Азиатском регионах
|Посол России: Вопрос о предоставлении Армении российской вакцины против коронавируса обсуждается по линии профильных ведомств
|Посол России в Армении вновь подчеркнул приоритетность вопроса возвращения армянских пленных
|Президент Армении решил проверить конституционность Закона "О внесении изменений и дополнений в Судебный кодекс РА"
|АРМЕНАЛ рекультивирует неиспользуемые земли
|В этот день 60 лет назад состоялся первый полет человека в Космос
|За сутки в Армении зарегистрировано 510 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 873 человека
|МВД Арцаха выступило с разъяснениями в связи с обстрелом ВС Азербайджана жителей Сарушена
|В Следственном комитете Армении представили детали гибели дочери генерал- лейтенанта ФСБ РФ
|Карасин: Сопредседатели МГ ОБСЕ могли бы сыграть полезную роль в урегулировании ситуации в Карабахе
|В парламенте Грузии обсудят ситуацию в регионе на фоне событий в Нагорном Карабахе
|Скончался известный армянский дипломат Арман Навасардян
|АНК, возглавляемая Левоном Тер-Петросяном, не исключает участия в парламентских выборах
|Рустам Бадасян: В 2020 году в Армении зарегистрировано наименьшее количество заключенных в УИУ в расчете на 100 тыс. жителей
|МИД Бельгии предоставит грант для помощи военнослужащим, получившим ранение и инвалидность в ходе Арцахской войны
|МЧС Армении: Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта
|Глава Генштаба ВС Армении встретился с родителями пленных и пропавших без вести военнослужащих
|За сутки в Армении подтвердилось 1 009 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 1 020
|Молодежь Азербайджана: <Иван - иди домой!>
|Путин обсудил с Эрдоганом урегулирование в Нагорном Карабахе
|Конверс Банк. Новая акция для женщин
|Банк ВТБ (Армения) является лидером по количеству упоминаний в СМИ за 1-ый квартал 2021 года
|Независимый депутат подтвердила: Мурадов не был информирован по вопросу возвращения военнопленных
|Омбудсмен Армении обратился в Комитет министров СЕ по вопросу незамедлительного возвращения всех пленных из Азербайджана
|В Москве ответили Ричарду Хогланду
|И человек и локомотив: Руководство ЮКЖД присвоило электровозу почетное имя Амбарцума Кандиляна
|Перед зданием Минобороны Армении сложилась напряженная ситуация
|Рустам Мурадов назвал ложной провокацией сообщение армянских властей о возвращении группы военнопленных из Баку
|"С Турцией надо говорить" - Глава постоянной парламентской комиссии по обороне и безопасности Армении
|Президент Армении и посол США обсудили актуальные вопросы региональной повестки
|Председатель Госдумы России проведет переговоры с коллегой из Армении
|Были договоренности по вопросу возвращения армянских пленных, но они были нарушены – Андраник Кочарян
|Прогноз: В преддверие большого кризиса в отношениях США - Турция ничего не исключено
|Вопрос возвращения военнопленных - "ахиллесова пята" армянского общества
|АРФ "Дашнакцутюн" решительно осуждает протурецкую политику режима Пашиняна
|Парламентарий: Отказываться от признания Геноцида Армения не собирается
|В Армении продолжают сохраняться высокие тепы распространения коронавируса
|Минобороны Армении опровергает информацию о прибытии в Ереван турецко- азербайджанской делегации
|Родители пропавших без вести военнослужащих перекрыли железнодорожные пути по маршруту Гюмри-Ереван
|Родители и родственники погибших и без вести пропавших продолжают парализовывать деятельность Минобороны Армении
|Генеральный прокурор России прибыл в Баку после визита в Ереван
|Путин и Алиев обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха с учетом итогов армяно- российских переговоров в Москве
|Генпрокурор РФ отметил важность полноценной реализации 8-го пункта Трехстороннего соглашения от 9 ноября
|Визит Министра иностранных дел Исламской Республики Иран в Туркменистан
|ARARAT собрал всех "Под одним небом": В мировой онлайн прокат выходит фильм Александра Ханта "Under One Sky"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Никол Пашинян: Вопрос Арцаха был одним из основных тем обсуждения с президентом РФ
|Читать больше
|Прогноз: В преддверие большого кризиса в отношениях США - Турция ничего не исключено
|Парламентарий: Отказываться от признания Геноцида Армения не собирается
|Историк: Армении необходимо ужесточить позицию по мегринскому коридору
|Политолог: Пашинян не в интересах России. Но это не главное:
|Российский эксперт: Вброс о размещении турецких войск в Джавахети нельзя считать состоятельным
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности