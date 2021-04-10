Суббота, 10 Апреля 2021 12:58

АрмИнфо.Глава Генштаба Вооруженных сил Армении Артак Давтян заверил, что прилагаются максимальные усилия для возвращения военнопленных домой, скорейшего выяснения судьбы пропавших без вести, а также поиска и опознания останков тел.

Об этом он заявил в ходе состоявшейся 9 апреля встречи с родителями и родственниками попавших в плен или пропавших без вести военнослужащих в ходе боевых действий в Арцахе.

Как сообщает пресс-служба министерства обороны, Давтян представил подробную информацию о поисковых операциях, ответил на интересующие вопросы. Он подчеркнул, что все поднимаемые вопросы находятся в центре внимания военно-политического руководства страны.

Согласно источнику, была достигнута договоренность о регулярном характере проведения подобных встреч.

Напомним, что с 8 апреля родители пропавших без вести и военнопленных обивают пороги Минобороны Армении. Весь день прождав, что к ним выйдет либо министр обороны, либо начальник Генштаба и не дождавшись этого, к вечеру они заблокировали въезды и выезды из здания. Ночью к ним присоединились родители и родственники военнопленных, которые после ложной информации о возвращении группы из Баку направились к зданию Минобороны.

С утра 9 апреля были заблокированы межгосударственные дороги Гюмри- Ереван, Гумри-Ванадзор, парализовано также железнодорожное сообщение по маршруту Гюмри-Ереван.