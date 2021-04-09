Пятница, 9 Апреля 2021 15:19

АрмИнфо. В локомотивном депо Гюмри состоялась торжественная церемония сдачи в эксплуатацию именного электровоза компании "Южно-Кавказская железная дорога" "Амбарцум Кандилян". После 28-летнего перерыва бессменный руководитель армянской железной дороги Амбарцум Кандилян вновь "вернулся" на свою родную колею.

Как сообщает прecс-служба компании, на торжественной церемонии присутствовали ветераны-железнодорожники, коллеги, товарищи, а также дети и внуки Кандиляна. Некоторые из них являются сотрудниками ЮКЖД.

Это уже второй именной электровоз, названный в честь бывших начальников железной дороги Армении. Первым в 2013 году стал "Арарат Хримян". Электровоз ВЛ-10 1354, носящий имя "Амбарцум Кандилян", был капитально отремонтирован в Гюмрийском локомотивном депо ЮКЖД в 2020 году исключительно силами сотрудников компании.

Генеральный директор ЮКЖД Алексей Мельников в ходе торжественной церемонии заявил: "Амбарцум Кандилян всю свою жизнь посвятил служению железной дороге, в том числе более 20 лет в Армянской ССР. Он сделал многое для сохранения железных дорог Армении на сложном, переломном этапе ее истории. И сегодня одной из наших главных задач является сохранение исторической памяти об этом. Молодое поколение должно знать о прежних свершениях и гордиться наследием своих предков. В том же ряду в течение текущего года мы планируем ремонт Музея железной дороги, а также выпуск книги об истории железных дорог Армении, что будет направлено на сохранение и популяризацию их истории".

Больше двух десятилетий - с 1972-го и до последнего дня своей жизни 3 мая 1993 года - имя Амбарцума Кандиляна было неразрывно связано с железной дорогой Армении.

Амбарцум Кандилян родился в 1927 году в городе Армавире Краснодарского края в семье рабочего, переселенца из Западной Армении. В 1931 году семья переехала в Ленинакан, где он получил профессию железнодорожника в местном техникуме и в 1950 году был направлен на работу на железнодорожную станцию Дебальцево Донецкой железной дороги.

В 1956 году Кандилян окончил инженерный факультет Тбилисского института железнодорожного транспорта, после чего работал на Донецкой, Юго-восточной дорогах, занимал посты начальников Ершовского, Астраханского отделений Приволжской железной дороги. В 1972 году был назначен начальником Ереванского отделения Закавказской железной дороги (с 1992 года - Армянская железная дорога) и внес большой вклад в развитие и становление отрасли, инициировав реализацию масштабных проектов: была полностью электрифицирована и автоматизирована система железной дороги, построены новые станции и линии, в частности, Иджеван-Раздан с 8-километровым Меградзорским тоннелем и Масис-Нурнус с уникальным двухэтажным мостом через ущелье реки Раздан.

Неоценим его вклад в ликвидацию последствий разрушительного Спитакского землетрясения: железная дорога была восстановлена в короткие сроки, работала в напряженном графике, обеспечивая перевозку и разгрузку различных грузов для зоны бедствия.

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.