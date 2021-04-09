Пятница, 9 Апреля 2021 13:39

АрмИнфо.С учетом постоянной работы армянского лобби в направлении признания со стороны США Геноцида армян, текущая активность в американских медиа и Конгрессе США удивления не вызывает. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель научных исследований в институте <Диалог цивилизаций> Алексей Малашенко.

"Все это мы наблюдаем в преддверие 24 апреля ежегодно. Однако, необходимо отметить, что усилия армянского лобби стали приносить плоды, начиная еще с прошлого года, когда Сенат и Палата представителей признали Геноцид своими резолюциями. Меж тем, армянское лобби имеет тесные связи с администрацией Байдена. Плюс его предвыборные обещания признать факт Геноцида. Плюс стремление Анкары к большей независимости в собственной политике", - подчеркнул он.

Текущую ситуацию в американо-турецких отношениях Малашенко характеризует как еще более напряженную, чем в прошлом году. И скрывая собственную нервозность в связи с отсутствием каких-либо контактов между президентами США и Турции, Анкара параллельно вышла из Стамбульской конвенции, что на Западе было воспринято достаточно тяжело.

Параллельно Анкара, согласно эксперту, по возможности урегулирует отношения с Москвой и есть тенденции в пользу присоединения к этим отношениям Тегерана. Меж тем, подобное трехстороннее сотрудничество, на взгляд Малашенко, может рассматриваться как направленное против Запада. И, соответственно, это вызывает определенную озабоченность в Вашингтоне и Брюсселе.

Как результат, по его оценкам, США угрожают на уровне своего посла Турции санкциями в связи с ожидаемыми поставками очередной партии российских комплексов С-400. И перспектив для достижения согласия в этом вопросе между союзниками по НАТО не просматривается. Что, по прогнозам эксперта, создает новые предпосылки для укрепления сотрудничества между, находящимися под санкциями США, Россией, Турцией и Ираном.

"Таким образом, на фоне подобной напряженности в отношениях между Вашингтоном и Анкарой, активное использование вопроса геноцида американскими медиа в качестве рычага против Турции выглядит отнюдь не случайно. Американо-турецкие отношения действительно зашли в преддверие большого кризиса, и именно эти отношения являются весомым, главным фактором в мотивации Вашингтона в направлении признания Геноцида армян. В этом свете исключать не приходится ровно ничего", - подытожил Малашенко.